Chanakya Niti: इन 3 प्रकार के घरों पर रहती है मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा, धन की कभी नहीं होती कमी

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भव्य पूजा-पाठ से ज्यादा महत्व घर के संस्कार, सकारात्मक ऊर्जा और व्यक्ति के गुणों का होता है. आइए जानते हैं कि किन घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:40 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है. वे भारतीय इतिहास के महानतम विद्वानों और अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं. उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति में जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति सफलता, सम्मान और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी चाणक्य की नीतियां लोगों के जीवन को सही दिशा दिखा रही हैं. चाणक्य के नीति शास्त्र में बताया गया है कि कुछ विशेष गुणों वाले घरों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. ऐसे स्थानों पर धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर वास माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि वे कौन-से घर होते हैं, जहां लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं.

गुणवान और योग्य व्यक्तियों के घर

चाणक्य के अनुसार, जिस घर में किसी भी प्रकार के ज्ञानवान, गुणी और योग्य लोगों का आदर किया जाता है, वहां धन की कभी कमी नहीं रहती. जो लोग दूसरों के गुणों की कद्र करते हैं, वे स्वभाव से विनम्र, उदार और धर्मपरायण होते हैं। ऐसे घरों की ऊर्जा इतनी सकारात्मक होती है कि मां लक्ष्मी स्वयं वहां वास करती हैं. चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि गुणी व्यक्तियों का सम्मान करने वाले स्थान पर मूर्खता, अहंकार और नकारात्मकता कभी टिक नहीं सकती.

जहां झगड़ा-फसाद नहीं होता

किसी घर का वातावरण शांत, सौहार्दपूर्ण और प्रेम से भरा होना बेहद आवश्यक है. चाणक्य बताते हैं कि जहां रोजाना वाद-विवाद, मतभेद, कलह या गृह क्लेश रहता है, वहां से लक्ष्मी तुरंत प्रस्थान कर जाती हैं. ऐसे घरों में आर्थिक तंगी, बाधाएं और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है. इसके विपरीत, जिस परिवार में आपसी सम्मान, एकता और समझ बनी रहती है, वहां समृद्धि अपने आप बढ़ती है. सुख और धन दोनों ऐसे घरों में लंबे समय तक टिके रहते हैं.

जहां होता है अन्न का सम्मान

चाणक्य नीति में अन्न को देवता के समान माना गया है. जिस घर में भोजन का आदर किया जाता है, उसे बर्बाद नहीं किया जाता, और भोजन ग्रहण करते समय कृतज्ञता का भाव रखा जाता है. वह घर हमेशा समृद्ध रहता है. अन्न का सम्मान करने वाले परिवार का व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत होती है. ऐसे घरों में कभी भूखा रहने या धन की कमी की नौबत नहीं आती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

