Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /दफ्तर में रातों-रात बढ़ जाएगी आपकी धाक, बस चुपचाप अपना लें आचार्य चाणक्य के ये कूटनीतिक नियम

दफ्तर में रातों-रात बढ़ जाएगी आपकी धाक, बस चुपचाप अपना लें आचार्य चाणक्य के ये कूटनीतिक नियम

आचार्य चाणक्य के अनुसार ऑफिस में मान-सम्मान और तरक्की पाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम करना, लगातार नया सीखना और अपनी रणनीतियों को हमेशा गुप्त रखना बेहद जरूरी है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 03, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:08 PM IST
दफ्तर में रातों-रात बढ़ जाएगी आपकी धाक, बस चुपचाप अपना लें आचार्य चाणक्य के ये कूटनीतिक नियम

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हमने 999 अरब डॉलर खर्च किए, बदले में कुछ नहीं मिला... NATO पर फिर भड़के ट्रंप
World News19 min ago
2
Ind vs Eng24 min ago
3
Alpha27 min ago
4
Haryana Hydrogen train News39 min ago
5
mp news42 min ago