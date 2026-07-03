/दफ्तर में रातों-रात बढ़ जाएगी आपकी धाक, बस चुपचाप अपना लें आचार्य चाणक्य के ये कूटनीतिक नियम

आचार्य चाणक्य को हमारे देश का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ और मार्गदर्शक माना जाता है. उनकी बातें आज सदियों बाद भी हमारे जीवन और काम काज में उतनी ही सच बैठती हैं, जितनी पहले बैठती थीं.
चाणक्य जी का मानना था कि दफ्तर या बिजनेस में सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से तरक्की नहीं मिलती. वहाँ इज्जत कमाने और आगे बढ़ने के लिए दिमाग और सही रणनीति की जरूरत होती है.
अगर आप भी अपने वर्कप्लेस पर अपनी धाक जमाना चाहते हैं, तो चाणक्य के पांच नियम आपके बहुत काम आएंगे. इन नियमों को अपनाकर आप अपने सीनियर और जूनियर, दोनों की नजरों में अपनी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं.
पहला नियम यह है कि दफ्तर में कोई भी नया काम या प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पहले खुद से तीन सवाल जरूर पूछें. सबसे पहले सोचें कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं. इसके बाद दिमाग लगाएं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा.
आखिरी बात ये सोचें कि क्या आप इस काम को पूरा करने के लिए सच में तैयार हैं. जब आप इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे, तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी. बिना सोचे समझे किसी भी काम में कूदने वाले लोग अक्सर दफ्तर में हंसी का पात्र बन जाते हैं. इसलिए हमेशा पूरी प्लानिंग के साथ ही अपना कदम आगे बढ़ाएं.
दूसरा नियम आपके हुनर और ज्ञान से जुड़ा हुआ है. चाणक्य जी कहते थे कि पैसा आज है और कल खत्म हो सकता है, लेकिन आपका ज्ञान हमेशा आपके पास रहता है. अगर आपके पास सही नॉलेज है, तो आप कभी भी दोबारा पैसा कमा सकते हैं.
आज के कॉर्पोरेट जगत में भी यह बात बिल्कुल फिट बैठती है. दफ्तर में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए आपको लगातार नई चीजें सीखनी पड़ेंगी. नई तकनीक को अपनाएं और अपने काम को हर दिन बेहतर करें. जो इंसान सीखना बंद कर देता है, लोग उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं.
तीसरा नियम सबसे जरूरी है और यह है अपने काम को गुप्त रखना. चाणक्य जी की बहुत सीधी सलाह थी कि जब तक आपका काम पूरा न हो जाए, उसके बारे में किसी को न बताएं. कई बार लोग दफ्तर में अपने नए आइडिया या प्रमोशन की बात पहले ही सबको बता देते हैं.
ऐसा करने से आपके विरोधी आपके काम में रोड़े अटका सकते हैं. कुछ लोग आपके आइडिया को चुराकर खुद क्रेडिट भी ले सकते हैं. इसलिए समझदारी इसी में है कि आप चुपचाप अपनी मेहनत करते रहें. जब आपका काम सफल हो जाएगा, तो उसकी गूंज अपने आप सबको सुनाई दे जाएगी.
कौन सी चीज बनाती है आपको सबका चहेता?
आखिरी बात ये है कि आपकी पहचान आपके काम और आपके मजबूत मन से होती है. आप किस परिवार से आते हैं या आपकी शुरुआत कितनी साधारण थी, इससे दफ्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता. आपकी ईमानदारी, अनुशासन और संकट के समय शांत रहने की आदत ही आपको सबका चहेता बनाती है.
दफ्तर में जब भी कोई मुश्किल आए या काम का दबाव बढ़े, तो घबराएं नहीं. उस समय अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू रखें और ठंडे दिमाग से फैसला लें. जो व्यक्ति मुश्किल वक्त में शांत रहकर टीम को संभालता है, दफ्तर में हर कोई उसकी दिल से इज्जत करता है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
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