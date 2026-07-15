/मेहनत के बाद भी खाली रहती है तिजोरी? चाणक्य की बताई इन 5 आदतों को आज ही सुधारें, बरसने लगेगा पैसा

दिन-रात पागलों की तरह खटने के बाद भी अगर हाथ में एक धेला न बचे, तो बंदा निराश हो ही जाता है. अक्सर लोग इसे अपनी फूटी किस्मत मानकर बैठ जाते हैं. लेकिन आचार्य चाणक्य की सोच इस मामले में थोड़ी अलग थी.
उनका कहना था कि इंसान की किस्मत नहीं, बल्कि उसकी खुद की कुछ खराब आदतें उसकी कंगाली का कारण बनती हैं. अगर हम अपने व्यवहार और रहन-सहन में कुछ गलतियां करते रहेंगे, तो कितनी भी मोटी कमाई कर लें, जेब हमेशा खाली ही रहेगी.
चाणक्य नीति की ये बातें आज के डिजिटल दौर में भी उतनी ही सच बैठती हैं. चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं, जो इंसान को पाई-पाई के लिए मोहताज कर देती हैं.
आचार्य चाणक्य के मुताबिक, आलस इंसान का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है. जो बंदा आज के काम को कल पर टालता रहता है और हर बात में बहाने खोजता है, लक्ष्मी जी उससे हमेशा दूर रहती हैं.
समय की कीमत न समझने वाले लोग लाइफ में मिलने वाले बेहतरीन मौके गंवा देते हैं. आज के टाइम में भी वही लोग आगे बढ़ते हैं, जो एक्टिव रहते हैं और लगातार कुछ नया सीखते हैं.
अगर आप भी हर काम में टालमटोल करते हैं, तो यह आदत धीरे-धीरे आपके बैंक बैलेंस को खाली कर देगी. इसलिए आलस छोड़कर एक अनुशासित लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी है.
आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में दिखावे का भूत हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है. लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े और फालतू की चीजें खरीदने में पैसा पानी की तरह बहा देते हैं.
चाणक्य ने साफ कहा था कि जो इंसान अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है, वह बहुत जल्द सड़क पर आ जाता है. आज के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं कि सैलरी आते ही सबसे पहले बचत और निवेश का हिस्सा अलग कर देना चाहिए. बिना बजट बनाए अंधाधुंध खर्च करना भविष्य में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है.
चाणक्य नीति में इंसान की बोली को उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी बताया गया है. अगर आपका स्वभाव गुस्से वाला है और आप लोगों से कड़वी बात करते हैं, तो आप बने-बनाए काम भी बिगाड़ लेंगे.
ऑफिस हो या बिजनेस, आपकी मीठी भाषा और अच्छा व्यवहार ही लोगों का भरोसा जीतता है. जो लोग हमेशा चिढ़कर या अहंकार में बात करते हैं, उनसे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उनके पास आए हुए अच्छे मौके भी हाथ से निकल जाते हैं. इसलिए हमेशा अपनी बातचीत में संयम और मिठास बनाए रखें.
छल-कपट, हेराफेरी या किसी को धोखा देकर कमाया गया पैसा कभी भी घर में बरकत नहीं लाता. चाणक्य के अनुसार, गलत तरीके से कमाया हुआ धन दिखने में बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन वह अपने साथ मानसिक तनाव, बीमारियां और बदनामी लेकर आता है.
ऐसा पैसा बहुत जल्दी और बुरे कामों में ही बर्बाद होता है. इसके उलट, पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से कमाया गया एक-एक रुपया भले ही धीरे-धीरे बढ़े, लेकिन वह आपके जीवन को एक मजबूत और सुरक्षित आधार देता है.
चाणक्य नीति में साफ-सफाई को सीधे आपकी तरक्की से जोड़कर देखा गया है. एक पुरानी मान्यता है कि जिस घर या कार्यस्थल पर गंदगी, अव्यवस्था और हर वक्त कलेश रहता है, वहां कभी दरिद्रता का वास होता है.
अपने आसपास के माहौल को साफ और व्यवस्थित रखने से दिमाग शांत रहता है और काम करने की क्षमता बढ़ती है. वहीं, जो लोग खुद को और अपने घर को गंदा रखते हैं, वे हमेशा बीमारी और निगेटिविटी से घिरे रहते हैं. इसलिए जीवन में अनुशासन और स्वच्छता को पहली प्राथमिकता दें.
(डिस्क्लेमर- सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)