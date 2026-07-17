/बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं ऐसे माता पिता, आज ही जान लें आचार्य चाणक्य की ये जरूरी बातें

हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा जीवन में खूब तरक्की करे. इसके लिए वे दिन रात मेहनत भी करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुछ आदतें बच्चों के भविष्य को बिगाड़ भी सकती हैं.
महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में माता पिता के कर्तव्यों को लेकर कई जरूरी बातें बताई हैं. चाणक्य नीति के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं.
आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसे माता पिता का भी जिक्र किया है, जो अनजाने में ही अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं. आइए जानते हैं कि चाणक्य नीति इस बारे में क्या कहती है.
आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ के दूसरे अध्याय में लिखा है कि बुद्धिमान माता पिता का ये पहला कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अच्छे गुण सिखाने का काम करें. बचपन में बच्चों को जैसी सीख दी जाती है, उनका दिमाग उसी दिशा में विकसित होता है.
माता पिता को चाहिए कि वे बचपन से ही बच्चों को सही और गलत का अंतर समझाएं. उन्हें अच्छे कामों में व्यस्त रखें. चाणक्य कहते हैं कि जो बच्चे अच्छे स्वभाव और नीति को जानने वाले होते हैं, वे बड़े होकर अपने पूरे कुल का नाम रोशन करते हैं और समाज में पूजे जाते हैं.
चाणक्य नीति के अनुसार, वे माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं जो उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते. केवल बच्चे को जन्म दे देना ही काफी नहीं होता, उसे पढ़ाना लिखाना भी माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी है.
एक अनपढ़ बच्चा कभी भी विद्वानों और समझदार लोगों के बीच सम्मान नहीं पा सकता. उसे हर जगह तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ता है. इसलिए माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें.
आचार्य चाणक्य ने अशिक्षित व्यक्ति की तुलना बगुले से की है. वे कहते हैं कि जिस तरह सफेद रंग का होने के बावजूद एक बगुला कभी हंसों के झुंड में शामिल होकर हंस नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही एक अनपढ़ व्यक्ति कभी भी ज्ञानी लोगों के बीच बैठकर शोभा नहीं पाता.
शक्ल सूरत से सभी इंसान एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इंसान की असली पहचान उसकी बुद्धि और उसकी शिक्षा से होती है. ज्ञान के बिना व्यक्ति समाज में हमेशा पीछे छूट जाता है.
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ हर बात शेयर करें, तो आपको उनके साथ एक दोस्त की तरह पेश आना होगा. उन पर हर वक्त गुस्सा करने या पाबंदियां लगाने के बजाय उनकी बात को प्यार से सुनें.
जब आप बच्चों को सही शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे, तो उनके मन से आपका डर खत्म होगा और वे आपका सम्मान करने लगेंगे. आचार्य चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं और उनके सबसे पक्के मददगार साबित हो सकते हैं.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पुराणों और पारंपरिक आस्थाओं पर आधारित है. रथ यात्रा से जुड़े उपायों और उनसे मिलने वाले पुण्य के संबंध में अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं. Zee News इन दावों की पुष्टि नहीं करता. पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या उपाय को अपनी श्रद्धा और विवेक के अनुसार ही करें.)