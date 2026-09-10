/रिश्तेदारों के घर जाने पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति?

रिश्तेदारी में अपनापन होना जितना जरूरी है, उतना ही सामने वाले की प्राइवेसी और सुविधा का ध्यान रखना भी जरूरी है. अक्सर लोग बेहद सामान्य समझकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो दूसरों को बुरी लग सकती हैं.
जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर मेहमान बनकर जाते हैं, तो हमारा आचरण और व्यवहार ही हमारी असली पहचान बनता है. भारत के महान कूटनीतिज्ञ और आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में सामाजिक शिष्टाचार, वाणी और व्यवहार को लेकर कई काम की बातें बताई हैं.
आज के दौर में भले ही मिलना-जुलना थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन शादी-ब्याह या त्योहारों पर रिश्तेदारों के घर जाना ही पड़ता है. अगर कुछ साधारण बातों का ध्यान रखा जाए, तो रिश्तों की मिठास हमेशा बरकरार रहती है.
किसी रिश्तेदार के घर बिना कोई सूचना दिए अचानक पहुंच जाना कई बार असहज स्थिति पैदा कर देता है. हो सकता है कि जिस समय आप पहुंचे हों, उस समय घर के लोग किसी जरूरी काम में व्यस्त हों या कोई पारिवारिक समस्या चल रही हो.
ऐसे समय में आपकी मौजूदगी उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है. इसलिए किसी के भी घर जाने से पहले एक फोन कॉल के जरिए सूचना जरूर दे देनी चाहिए.
इससे मेजबान को भी तैयारी करने का समय मिल जाता है और मुलाकात भी काफी अच्छी रहती है.
रिश्तेदारी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनके घर के हर मामले में अपनी टांग अड़ाएं. किसी के बच्चों की पढ़ाई, उनके आपसी खर्च, पति-पत्नी के रिश्ते या घरेलू व्यवस्था पर बिना मांगे अपनी सलाह देने से हमेशा बचना चाहिए.
भले ही आपकी नीयत सही हो, लेकिन गलत समय पर दी गई राय सामने वाले को चुभ सकती है. जब तक कोई आपसे खुद सलाह न मांगे, तब तक अपनी राय अपने पास ही रखना सबसे बड़ी समझदारी मानी जाती है.
जब भी आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएं, तो हमेशा खाली हाथ जाने से बचना चाहिए. इसके लिए कोई बहुत महंगा तोहफा या गिफ्ट खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है.
आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़े से फल, मिठाई, बच्चों के लिए टॉफी या कोई छोटी-मोटी उपयोगी चीज ले जा सकते हैं. किसी के घर सामान ले जाना असल में चीज की कीमत को नहीं, बल्कि आपके सम्मान और आत्मीयता को दर्शाता है. यह एक छोटी सी आदत आपके रिश्ते को काफी मजबूत बनाती है.
अपनों के बीच कुछ वक्त बिताना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मेहमान को अपनी सीमाएं हमेशा याद रखनी चाहिए. हर परिवार की अपनी एक दैनिक दिनचर्या और काम करने का तरीका होता है.
शुरुआत के एक-दो दिन तो सब बहुत खुशी से साथ बिताते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक टिके रहने से मेजबान की दिनचर्या में खलल पड़ने लगता है. इसलिए रिश्तेदार के घर उतने ही दिन ठहरें जितना बेहद जरूरी हो. सही समय पर विदा लेने से आपका सम्मान बना रहता है.
किसी रिश्तेदार के घर बैठकर किसी तीसरे रिश्तेदार की चुगली या बुराई करना सबसे बड़ी भूल होती है. आज आप किसी और की बुराई कर रहे हैं, तो कल सामने वाला भी यही सोचेगा कि आप उसकी बातें भी दूसरों से करते होंगे.
इसके साथ ही अपनी संपत्ति, कमाई या महंगी चीजों का बेवजह दिखावा करने से भी बचें. बातचीत के दौरान हमेशा विनम्र और सहज रहें. मीठी वाणी और सकारात्मक बातें ही रिश्तों को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती हैं.
डिस्क्लोमर (Disclaimer):
यह लेख आचार्य चाणक्य की नीतियों, सामाजिक शिष्टाचार के नियमों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. यह सामग्री केवल पाठकों की जानकारी और व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से लिखी गई है.