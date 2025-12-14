Chanakya Niti: सुबह उठते ही इन चीजों से बनाकर रखें दूरी, वरना दुर्भाग्य नहीं छोड़ेगा पीछा

Advertisement
Chanakya Niti Morning Tips: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ चीजों को देखकर दिन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह उठते ही इन चीजों के देखने से पूरा दिन बर्बाद हो जाता है. आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 14, 2025, 04:31 PM IST
Chankaya Niti: आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास में सबसे बुद्धिमान, दूरदर्शी और व्यावहारिक चिंतकों में गिना जाता है. उन्होंने अपने जीवन में समाज और मानव कल्याण से जुड़ी अनेक नीतियों को बताया. आचार्य चाणक्य की नीतियां आज के समय में भी बेहद कारगर हैं. चाणक्य नीति में जीवन की छोटी-छोटी आदतों को भी सफलता और असफलता से जोड़ा गया है. चाणक्य के अनुसार, दिन की शुरुआत जिस मानसिक अवस्था में होती है, वही पूरे दिन के विचार, व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती है. उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख किया है, जिन्हें सुबह उठते ही देखना अशुभ माना गया है. चाणक्य के अनुसार, अगर दिन की शुरुआत इन नकारात्मक दृश्यों से हो जाए, तो पूरा दिन तनाव रहता है. आइए जानते हैं कि सुबह उठते ही किन चीजों को नहीं देखना चाहिए. 

क्रोधित या नकारात्मक विचार के व्यक्ति 

आचार्य चाणक्य के अनुसार, सुबह उठते ही ऐसे व्यक्ति को देखना जो हमेशा क्रोध में रहता हो, शिकायत करता हो या नकारात्मकता फैलाता हो, मन को तुरंत अशांत कर देता है. सुबह का समय सबसे शांत और निर्मल होता है. ऐसे में नकारात्मक व्यक्ति की मौजूदगी मन पर गहरा प्रभाव डालती है और पूरे दिन चिड़चिड़ापन बना रहता है. इसलिए चाणक्य नीति शांत, प्रसन्न और सकारात्मक लोगों के साथ दिन की शुरुआत करने की सलाह देती है.

कलह, झगड़ा या बहस 

चाणक्य नीति के अनुसार, सुबह के समय देखी गई चीजें सीधे मन और बुद्धि पर असर डालती हैं. अगर दिन की शुरुआत झगड़े, बहस या घरेलू कलह को देखकर हो जाए, तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है. इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति का ध्यान कार्यों में नहीं लग पाता और मन पूरे दिन भारी रहता है. इसलिए चाणक्य शांत वातावरण में दिन की शुरुआत करना शुभ मानते हैं. 

यह भी पढ़ें: Chanakya Niti: सोने से पहले करें ये 5 काम, जीवन बन जाएगा सुख-समृद्धि से भरपूर

गंदगी और अव्यवस्था 

चाणक्य के अनुसार, जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है. सुबह उठते ही बिखरा हुआ कमरा, अस्त-व्यस्त सामान या गंदगी देखना मन को बेचैन कर देता है. इससे दिन की शुरुआत ही अव्यवस्थित सोच के साथ होती है. चाणक्य नीति बताती है कि साफ-सुथरा और व्यवस्थित वातावरण मन को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखता है.

आलस और उदासी का माहौल

आचार्य चाणक्य बताते हैं कि सुबह का समय ऊर्जा और उत्साह से भरा होता है. अगर इस समय व्यक्ति सुस्ती, उदासी या निष्क्रियता का दृश्य देखता है, तो उसका प्रभाव खुद पर भी पड़ता है. आलस भरा वातावरण व्यक्ति की कार्यक्षमता और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

