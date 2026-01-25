Chanakya Niti: माता-पिता की ये एक आदत बच्चों को बना देती है 'दुश्मन', कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये भूल?

Chanakya Niti for Parents: आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से अशिक्षित व्यक्ति की स्थिति और माता-पिता की जिम्मेदारी को बहुत ही कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि माता-पिता की कौन सी एक चूक बच्चों को उनका दुश्मन बना देती है.
Trending Photos
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की नीतियां सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे पारिवारिक जीवन और बच्चों के भविष्य को लेकर भी सटीक मार्गदर्शन करती हैं. चाणक्य का मानना था कि माता-पिता का अपनी संतान के प्रति सबसे बड़ा प्रेम उन्हें सुख-सुविधाएं देना नहीं, बल्कि उन्हें योग्य और शिक्षित बनाना है. चाणक्य नीति के अनुसार, जो अभिभावक शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज करते हैं, वे अनजाने में ही अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की राह में कांटा बन जाते हैं. अक्सर परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा लाड़-दुलार की वजह से बच्चे भटक जाते हैं, यानी वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते. ऐसे में चाणक्य ने माता-पिता को लेकर कहा है कि उनकी एक गलती से बच्चे उनके ही दुश्मन बन जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि चाणक्य की उस नीति के बारे में.
चाणक्य नीति का श्लोक
माता शत्रु: पिता वैरी येन बालो न पाठितः।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा॥
श्लोक का भावार्थ- वे माता-पिता अपनी ही संतान के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्होंने उसे शिक्षा से वंचित रखा. एक अज्ञानी या अशिक्षित व्यक्ति विद्वानों की सभा में कभी सम्मान नहीं पा सकता. उसकी स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे सुंदर और बुद्धिमान हंसों के झुंड में एक बगुले की.
शिक्षा क्यों है अनमोल? चाणक्य के 5 मंत्र
विवेक और पहचान- शिक्षा ही वह माध्यम है जो बच्चे को सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच अंतर करना सिखाती है.
आत्मनिर्भरता- एक शिक्षित बच्चा स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम होता है. वह परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका स्वामी बनता है.
सामाजिक प्रतिष्ठा- ज्ञान व्यक्ति को वह सम्मान दिलाता है जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता. विद्वान की पूजा हर जगह होती है.
यह भी पढ़ें: अगर आप भी इन 3 चीजों पर निकालते हैं गुस्सा, तो दूर जा सकती है मां लक्ष्मी और सफलता
राष्ट्र का निर्माण- सुशिक्षित संतान न केवल कुल का नाम रोशन करती है, बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
ज्ञान ही श्रेष्ठ धन- चाणक्य कहते थे कि चोर शिक्षा को चुरा नहीं सकता और न ही कोई इसे छीन सकता है. यह वह धन है जो बांटने पर बढ़ता है.
बिना शिक्षा के जीवन की कड़वी सच्चाई
आचार्य चाणक्य ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा है कि जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, वह समाज में उस पशु के समान है जिसके न सींग हैं और न ही पूंछ. यानी बिना ज्ञान के मनुष्य की पहचान और उसका अस्तित्व अर्थहीन हो जाता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)