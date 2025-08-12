Chanakya Niti: इन कामों में पुरुषों से कहीं ज्यादा आगे होती हैं महिलाएं, हैरान कर देगी ये 1 बात

Chanakya Niti for Women: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में पुरुष और महिलाओं से जुड़े कई रहस्यों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं कि महिलाएं किन कामों में पुरुषों से कहीं आगे रहती हैं.
Chanakya Niti for Women: आचार्य चाणक्य की नीतियां न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं. उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनमें महिलाओं और पुरुषों से जुड़ी कई बातें भी शामिल हैं. चाणक्य के अनुसार, महिलाओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें पुरुषों से कई मामलों में आगे रखते हैं. आइए जानते हैं, किन-किन पहलुओं में महिलाएं पुरुषों से श्रेष्ठ मानी जाती हैं और चाणक्य ने इस बारे में क्या कहा है.
महिलाओं को अधिक भूख लगना
चाणक्य के श्लोक "स्त्रीणां द्विगुण आहारो" के अनुसार, महिलाओं की शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में अधिक भूख लगती है. उनके शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है, इसी कारण उनका आहार पुरुषों से अधिक होता है.
अधिक साहसी होना
"साहसं षड्गुणं" के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि महिलाएं चुनौतियों का सामना करने में पुरुषों से अधिक साहसी होती हैं. वे परिवार की रक्षा, सामाजिक परिस्थितियों और कठिन हालात से निपटने में हमेशा आगे रहती हैं.
भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत
"कामोऽष्टगुण उच्यते" श्लोक के अनुसार, महिलाएं मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से पुरुषों से ज्यादा मजबूत होती हैं. साथ ही उनमें संवेदनशीलता भी अधिक होती है, जिससे उनका व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता प्रभावशाली बनती है.
चार गुना अधिक बुद्धिमत्ता
"बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा" के अनुसार, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में चार गुना अधिक बुद्धि होती है. उनकी त्वरित सोच, चतुराई और समझदारी उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर समाधान खोजने में सक्षम बनाती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)