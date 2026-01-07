Advertisement
Chanakya Niti: इन गुणों वाली महिलाएं पुरुषों के लिए होती हैं भाग्यशाली, इनका साथ पाने को तरसता है हर कोई

Chanakya Niti: इन गुणों वाली महिलाएं पुरुषों के लिए होती हैं 'भाग्यशाली', इनका साथ पाने को तरसता है हर कोई

Chanakya Niti: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि सच्चा आकर्षण चरित्र और गुणों में होता है. चाणक्य के मुताबिक, कुछ विशेष गुणों वाली महिलाएं पुरुषों के लिए बेहद भाग्यशाली होती हैं. आइए जानते हैं महिलाओं के उन विशेष गुणों के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 07, 2026, 03:28 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास के महानतम कूटनीतिज्ञों और विचारकों में गिना जाता है. उन्होंने मानव स्वभाव और संबंधों को लेकर जो सिद्धांत सदियों पहले बताए थे, वे आज के आधुनिक युग में भी उतने ही सटीक बैठते हैं. 'चाणक्य नीति' में उन्होंने महिलाओं के उन विशेष गुणों का वर्णन किया है, जो किसी भी पुरुष को गहराई तक प्रभावित करते हैं. चाणक्य के अनुसार, सिर्फ शारीरिक सौंदर्य ही आकर्षण का आधार नहीं होता, बल्कि महिला के आंतरिक गुण पुरुष को उसका उम्र भर के लिए साथी बना देते हैं. आइए जानते हैं महिलाओं के उन 3 प्रभावशाली गुणों के बारे में.

निश्छल और साफ दिल

आचार्य चाणक्य का मानना है कि जिस महिला के मन में छल-कपट, ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं होती, वह पुरुष के दिल में विशेष स्थान बनाती है. एक ऐसी महिला जो पारदर्शी स्वभाव की है और जिसके मन में दूसरों के प्रति कोई बुरा विचार नहीं है, उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है. पुरुष ऐसी महिलाओं पर न केवल अटूट विश्वास करते हैं, बल्कि उनके साथ सुरक्षित और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं.

करुणा और कोमलता का भाव

महिला को प्रकृति ने ही ममता और कोमलता का उपहार दिया है. चाणक्य नीति के अनुसार, जिस महिला का हृदय दया से भरा होता है और जो दूसरों के दुःख को समझने की क्षमता रखती है, वह किसी भी घर को स्वर्ग बनाने का सामर्थ्य रखती है. पुरुषों को अक्सर ऐसी जीवनसाथी की तलाश होती है जो न सिर्फ उनके प्रति बल्कि समाज और परिवार के प्रति भी संवेदनशील हो. दयावान स्वभाव वाली महिलाएं रिश्तों में मिठास घोलने का काम करती हैं.

कठिन समय में साहस और अटूट धैर्य

जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता, इसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुष उन महिलाओं के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होते हैं जो संकट के समय घबराने के बजाय साहस का परिचय देती हैं. एक साहसी महिला अपने साथी की सबसे बड़ी ताकत बनती है. जो महिला विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहती है, उसका सम्मान पुरुष की नजरों में कई गुना बढ़ जाता है. ऐसी महिलाएं न सिर्फ खुद प्रगति करती हैं, बल्कि पूरे परिवार को भी आगे ले जाती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

