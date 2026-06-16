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अमावस्‍या के बाद चांद देखना क्‍यों माना गया है शुभ? जानें आज चंद्र दर्शन का समय

15 जून 2026 को सोमवती अमावस्‍या पर्व मनाया गया और आज चंद्र दर्शन है. हिंदू धर्म में अमावस्‍या के अगले दिन चंद्रमा के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है. जानिए इसके पीछे की वजह और आज चंद्र दर्शन का समय.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 16, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:03 AM IST
अमावस्‍या के बाद चांद देखना क्‍यों माना गया है शुभ? जानें आज चंद्र दर्शन का समय
Image Credit: आज चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्‍य दें, इससे जीवन में सुख-समृद्धि व शांति बढ़ने की मान्‍यता है.

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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