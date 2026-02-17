Chandra Darshan 2026: सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद चंद्र दर्शन का अद्भुत संयोग, जानें चंद्रोदय का समय और पूजन विधि

Chandra Darshan 2026 Date: सनातन धर्म में चंद्रमा को मन, शीतलता और सुख-समृद्धि का अधिष्ठाता देवता माना गया है. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और माता का कारक माना जाता है. हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार, इस बार सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद चंद्र दर्शन का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है. अमावस्या के ठीक अगले दिन होने वाले चंद्र दर्शन का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत फलदायी है. मान्यता है कि चंद्र दर्शन के दिन विधि-विधान से चंद्र देव की पूजा-अर्चना करनें और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है. इसके साथ ही इस व्रत के प्रभाव से मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं चंद्र दर्शन के लिए शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और पूजन विधि.

चंद्र दर्शन 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, फरवरी माहीने की 18 तरीख को यानी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र दर्शन का मनाया जाएगा. इस दिन चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 03 मिनट से 6 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. ऐसे में इस दौरान चंद्र दर्शन और पूजन करना विशेष फलदायी साबित होगा. साथ ही ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होगी.

चंद्र दर्शन पर कैसे करें चंद्र देव की पूजा

चंद्र दर्शन पर पूजन के दौरान एक साफ कलश में शुद्ध जल भरें. इसमें दूध, अक्षत (चावल), सफेद चंदन, दही और सफेद फूल मिलाएं. यह सामग्री चंद्रमा को अत्यंत प्रिय है. इसके बाद रात्रि में उगते हुए चंद्रमा को देखते हुए श्रद्धापूर्वक यह जल अर्पित करें. इसके साथ ही पूजा के स्थान पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं. इतना करने के बाद 'ॐ सों सोमाय नमः' या अन्य चंद्र मंत्रों का 108 बार जाप करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का स्मरण करना भी अत्यंत कल्याणकारी होता है. मंत्र जप के बाद कुछ समय चंद्रमा की चांदनी में बैठें. मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर और मन को शीतलता व आरोग्य प्राप्त होता है. पूजन के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र, अन्न या भोजन का दान करें. ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है.

चन्द्र देव वैदिक मंत्र

"ॐ इमं देवा असपत्नं ग्वं सुवध्यं

महते क्षत्राय महते ज्यैश्ठाय महते"

"ऊँ सों सोमाय नम:"

