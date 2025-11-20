Chandra Darshan 2025 Date And Time: चौथ हो या पूर्णिमा तिथि, इनमें चंद्र देव की पूजा की जाती है. हिंदू तो छोडि़ए इस्‍लाम में भी चांद को बहुत महत्‍व दिया गया है. इस्‍लामिक कैलेंडर चांद की स्थिति से ही चलता है. वहीं हिंदू कैलेंडर में भी चंद्रमा की स्थिति अमावस्‍या और पूर्णिमा के आधार पर दो पक्ष - कृष्‍ण और शुक्‍ल पक्ष होते हैं. हर साल में 12 अमावस्‍या और 12 पूर्णिमा होती हैं. यानी कि 12 दिन ऐसे होते हैं, जब आसमान में चांद नजर नहीं आता है और 12 दिन पूरा चांद नजर आता है. नवंबर 2025 में 20 नवंबर को अमावस्‍या है और इसका अगला दिन चंद्र दर्शन के लिए बेहद खास है.

21 नवंबर को करें चंद्र दर्शन

ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और माता का कारक माना गया है. साथ ही कर्क राशि के स्‍वामी भी चंद्र ग्रह हैं. हिंदू धर्म में अमावस्‍या के अगले दिन चंद्र दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है. अमावस्‍या के अगले दिन प्रतिपदा तिथि को पहले दिन चंद्रमा निकलता है और इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है.

ऐसे करें चंद्र दर्शन की पूजा

चंद्र दर्शन का शुभ फल पाने के लिए इस दिन सुबह स्‍नान करके, चंद्र देवता के व्रत का संकल्प लें. फिर पूरे दिन फलाहार पर रहकर व्रत करें. इसके बाद शाम को चंद्रमा का दर्शन करें और फिर चंद्र देव को अर्ध्‍य दें, उनकी पूजा करें. यह सुनिश्चित करें कि चंद्र दर्शन से पहले स्‍नान कर लें, हो सके तो उजले सफेद कपड़े पहनें.

फिर चंद्र देव को कच्चे दूध, सफेल पुष्प, अक्षत मिलाकर अर्ध्‍य दें. अर्घ्य देते समय 'ॐ चं चंद्राय नमः' अथवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. खीर का भोग लगाएं. चंद्र देव की आरती करें.

