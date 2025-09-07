Chandra Grahan 2025: ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों कैसा होता है भविष्य, जानें स्वभाव, खूबियां और खामियां
Advertisement
trendingNow12912447
Hindi Newsधर्म

Chandra Grahan 2025: ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों कैसा होता है भविष्य, जानें स्वभाव, खूबियां और खामियां

Baby Born During Eclipse: अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि ग्रहण काल के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होता है. आइए जानत हैं इस बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 07, 2025, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chandra Grahan 2025: ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों कैसा होता है भविष्य, जानें स्वभाव, खूबियां और खामियां

Baby Born During Grahan: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना गया है. मान्यता है कि ग्रहण का प्रभाव केवल प्रकृति पर ही नहीं बल्कि उस समय जन्म लेने वाले बच्चों के जीवन पर भी पड़ता है. ग्रहण काल में जन्मे शिशुओं के स्वभाव, गुण और भविष्य पर विशेष योग बनते हैं, जो उनके पर विशेष प्रभाव डालते हैं. अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा ग्रहण के दौरान जन्म लेता है तो उसका भविष्य कैसा होता है. ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण काल के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में विस्तार से बताया गया है. आइए जानते हैं कि ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होता है और उनमें क्या खूबियां या खामियां होती है. 

कैसे होते हैं ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे सामान्य बच्चों से अधिक संवेदनशील और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं. ये अक्सर भीड़ से हटकर अलग सोच रखते हैं और अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं. इनकी निर्णय क्षमता गहरी होती है, लेकिन कई बार असमंजस की स्थिति में उलझ जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों के गुण

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे तेज बुद्धि और कल्पनाशीलता से भरे होते हैं. ऐसे बच्चे तीव्र बुद्धि और अनोखी सोच के धनी होते हैं. इनमें धर्म, अध्यात्म और रहस्यविद्या के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहता है. ऐसे बच्चे जीवन में अचानक बड़ी सफलता पाने की क्षमता रखते हैं. इसके अलावा इन्हें छिपी हुई बातें जानने और नए-नए प्रयोग करने में रुचि रहती है.

ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की खामियां

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों में खूबियों के अलावा कुछ खामियां भी होती हैं. ये बच्चे मानसिक अस्थिरता या मूड स्विंग से परेशान रह सकते हैं. ग्रहण काल का प्रभाव कई बार जन्मजात कमजोरी या रोग की संभावना बढ़ा देता है. ऐसे बच्चे दूसरों से जल्दी घुल-मिल नहीं पाते और कभी-कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं. इसके अलावा ऐसे बच्चों में अपनी बात पर अड़े रहने की प्रवृत्ति रहती है, जो हानि पहुंचा सकती है.

ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य 

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर भी खास बातें बताई गई हैं. ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का जीवन सामान्य से अलग और चुनौतीपूर्ण राहों से गुजरता है. ऐसे बच्चों को अगर शिक्षा, साधना और उचित मार्गदर्शन मिले तो ये शोधकर्ता, वैज्ञानिक, कलाकार या आध्यात्मिक गुरु तक बन सकते हैं. हालांकि, गलत दिशा में जाने पर मानसिक तनाव, अवसाद और असफलता का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं शास्त्र-पुराण

ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों के लिए उपाय

ज्योतिष शास्त्र जन्म के समय ग्रहों की स्थिति देखकर विशेष पूजा या शांति कर्म करना शुभ रहता है. ग्रहण काल में जन्मे बच्चों को नियमित रूप से गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना लाभकारी होता है. पितरों का आशीर्वाद लेने और दान-पुण्य करने से भी इनके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chandra Grahan 2025

Trending news

बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
;