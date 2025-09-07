Chandra Grahan 2025 Daan: ग्रहण की समाप्ति के बाद अपनी राशि के अनुसार करें दान, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि
Advertisement
trendingNow12912570
Hindi Newsधर्म

Chandra Grahan 2025 Daan: ग्रहण की समाप्ति के बाद अपनी राशि के अनुसार करें दान, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

Chandra Grahan 2025 Daan: ग्रहण की समाप्ति के बाद दान करना अत्यंत शुभ माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं ग्रहण के बार राशि के अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 07, 2025, 07:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chandra Grahan 2025 Daan: ग्रहण की समाप्ति के बाद अपनी राशि के अनुसार करें दान, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

Chandra Grahan 2025 Daan: चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले यानी दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से आरंभ हो चुका है. जबकि, चंद ग्रहण की शुरुआत रात 9 बजकर 57 मिनट से होगी. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, पूर्ण चंद्र ग्रहण रात 11 बजकर 1 मिनट से शुरू होकर 12 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. चंद्र ग्रहण की समाप्ति पर दान-पुण्य करने का विधान है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ग्रहण की समाप्ति पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों को किन चीजों का दान करना चाहिए. जिससे कि जीवन सौभाग्य और सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सके.

मेष राशि (Aries)

ग्रहण की समाप्ति पर मेष राशि के जातक मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़ का दान करें. इन चीजों का दान करने से मंगल दोष शांत होता है और साहस व आत्मविश्वास बढ़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों को ग्रहण के बाद दूध, चावल, सफेद वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा. ऐसा करने से पारिवारिक सुख और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातक चंद्र ग्रहण के बाद हरे वस्त्र, मूंग दाल, हरी सब्जियों का दान करें. इस चीजें के दान से शिक्षा, करियर और संचार कौशल में लाभ मिलता है.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्र ग्रहण की समाप्ति पर कर्क राशि के लोग दूध, चांदी, सफेद शक्कर का दान करें. ऐसा करने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार होता है.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातक ग्रहण खत्म होने पर गेहूं, लाल कपड़ा, तांबा इन चीजों का दान करें. ऐसा करने पर नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और मान-सम्मान मिलता है.

कन्या राशि (Virgo)

ग्रहण की समाप्ति के बाद कन्या राशि के जातकों को हरी मूंग, हरे कपड़े और घी दान करना चाहिए. इन चीजों का दान करने से कार्यक्षेत्र में तरक्की और जीवन में स्थिरता आती है.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातक ग्रहण की समाप्ति के बाद इत्र, सफेद कपड़े और मिठाई का दान करें. अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृश्चिक राशि वाले ग्रहण की समाप्ति के बाद मसूर दाल, लाल फूल और गुड़ का दान कर सकते हैं. इस चीजों के दान से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साहस बढ़ता है.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्र ग्रहण की समाप्ति के धनु राशि के जातक पीली वस्तुएं, हल्दी और चना दाल का दान करें. ऐसा करने से गुरु कृपा प्राप्त होती है और शिक्षा व धर्म कार्यों में लाभ होता है.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वाले ग्रहण की समाप्ति के बाद काले तिल, लोहे की वस्तुएं और उड़द दाल का दान करें. इन चीजों के दान से शनि दोष दूर होता है और कार्यक्षेत्र में प्रगति होती है.

यह भी पढ़ें: ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों कैसा होता है भविष्य, जानें स्वभाव और खूबियां

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्र ग्रहण इसी राशि में लगेगा. ऐसे में कुंभ राशि के जातक ग्रहण की समाप्ति के बाद नीले कपड़े, काले तिल और तेल का दान करें. ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक कार्यों में सफलता मिलती है.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक ग्रहण की समाप्ति के बाद पीले कपड़े, चना दाल और हल्दी का दान करें. इन चीजों का दान करने से भाग्य का साथ मिलता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chandra Grahan 2025

Trending news

ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
;