Chandra Grahan 2025: हर संकट दूर कर देंगे ये शक्तिशाली मंत्र, चंद्र ग्रहण पर जरूर करें इसका जाप
Chandra Grahan 2025: हर संकट दूर कर देंगे ये शक्तिशाली मंत्र, चंद्र ग्रहण पर जरूर करें इसका जाप

Chandra Grahan 2025 Mantra: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणनाके अनुसार, चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ग्रहण के दौरान किन शक्तिशली मंत्रो का जाप करने से संकट दूर हो सकता है.  

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:16 PM IST
Chandra Grahan 2025: हर संकट दूर कर देंगे ये शक्तिशाली मंत्र, चंद्र ग्रहण पर जरूर करें इसका जाप

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan) को ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व दिया गया है. इस समय मंत्र-जप और ध्यान करने से साधना कई गुना फल देती है. शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण काल के दौरान किए गए मंत्र-जाप से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और मन को शांति मिलती है. ध्यान रहे कि इस महीने की 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारत में दिखाई देगा. इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन किन मंत्रों का जाप करने से संकट दूर हो सकते हैं. 

चंद्र ग्रहण 2025 सूतक काल

र्ष 2025 का चंद्र ग्रहण विशेष खगोलीय और धार्मिक महत्व रखता है। पंचांग के अनुसार, इस ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर 2025 को दोपहर 12:19 बजे से आरंभ होगा और इसका समापन 8 सितंबर की देर रात 1:26 बजे होगा। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए सूतक काल शाम 6:36 बजे से शुरू होकर ग्रहण समाप्ति तक रहेगा।

सूतक काल क्या है?

हिंदू धर्म में ग्रहण से पहले की एक निश्चित अवधि को सूतक काल कहा जाता है. चंद्र ग्रहण का सूतक आमतौर पर 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है. वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू होता है. मान्यता है कि इस दौरान पृथ्वी का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होता है. इसलिए शास्त्रों में इसे अशुभ समय माना गया है और लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए?

पूजा-पाठ, हवन, यज्ञ, मूर्ति स्थापना, विवाह या गृह प्रवेश जैसे शुभ कर्म न करें।

इस समय भोजन पकाना और खाना दोनों ही निषेध माना जाता है।

नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या अन्य सौंदर्य/शुद्धिकरण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए।

अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए, विशेषकर लंबी दूरी की यात्रा।

किसी भी नए व्यवसाय, निवेश या परियोजना की शुरुआत से परहेज़ करना चाहिए।

मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है।

गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सुई, कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए.

महामृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥

चंद्र बीज मंत्र

ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः॥

गायत्री मंत्र

ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं।
भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्॥

विष्णु मंत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय॥

देवी मंत्र (दुर्गा मंत्र)

ॐ दुं दुर्गायै नमः॥

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chandra Grahan 2025

