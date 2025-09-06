पितृ पक्ष के पहले ही दिन चंद्र ग्रहण, लगेगा 9 घंटे का सूतक काल, किस समय करें पितरों का तर्पण?
Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू हो रहे हैं और पूर्णिमा के श्राद्ध के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है. चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा इसलिए इसका 9 घंटे का सूतक काल भी माना जाएगा. अब ऐसे में पहले दिन का पितृ तर्पण कैसे होगा? जानिए जवाब. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 06, 2025, 12:09 PM IST
Shradh 2025 Dates: पितृ पक्ष पूर्वजों की आत्‍मा की शांति के लिए प्रार्थना करने और उनकी कृपा पाने का सबसे महत्‍वपूर्ण समय होता है. इस साल 7 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर तक चलेंगे. इन दोनों ही दिन ग्रहण लग रहे हैं. 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है. ऐसे में पितृ पक्ष के पहले और आखिरी दिन तर्पण, पितृ कर्म कैसे होंगे यह असमंजस कई लोगों के मन में है. जानिए पितृ पक्ष के पहले दिन ग्रहण के चलते यह अनुष्‍ठान कैसे किए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण कब है? कितनी देर के लिए छाएगा अंधेरा, कब से कब तक रहेगा सूतक काल, जानिए हर एक डिटेल

पितृ पक्ष और चंद्र ग्रहण 

पितृ पक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण के दिन हो रही है. 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध किया जाएगा. वहीं 7 सितंबर की रात से ही चंद्र ग्रहण लग रहा है. चंद्र ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट से लगेगा, जिसके लिए सूतक काल दिन में दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से शुरू हो जाएगा. चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है. चूंकि पितृ कर्म सुबह या दोपहर 12 - 1 बजे तक करना ही उचित माना जाता है इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन तर्पण आदि करने में समस्‍या नहीं होगी. 7 सितंबर की सुबह से लेकर 12 बजकर 58 मिनट तक पितरों के निमित्‍त ये अनुष्‍ठान निर्विघ्‍न किए जा सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: जाते हुए गणपति बप्‍पा 3 राशि वालों पर लुटाएंगे धन, अनंत चतुर्दशी पर 4 शुभ योगों का महासंयोग करेगा मालामाल

 

पितरों को जल चढ़ाने का नियम

तर्पण करते समय व्‍यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, क्‍योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है. ध्‍यान रखें कि तर्पण करते समय जनेऊ दाएं कंधे पर हो अगर आप जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो शरीर के ऊपरी हिस्से को कपड़े से ढक लें.

फिर तर्पण के लिए एक तांबे के पात्र में जल, दूध, काले तिल और जौ मिलाएं. इसके बाद हाथों से अंजलि बनाकर तीन बार यही जल अर्पित करें. इस दौरान हर बार मंत्र - 'ॐ पितृभ्यः नमः' का जाप करें. बेहतर है कि यदि पहले कभी तर्पण ना किया हो तो किसी पुरोहित के मार्गदर्शन में करें या उससे जानकारी ले लें. ध्‍यान रखें कि पितृ पक्ष के दौरान पवित्रता का बखूबी ध्‍यान रखें. ना तामसिक भोजन करें, ना बाल-नाखून काटें. सादगी से जीवन जिएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें. 

यह भी पढ़ें: चंद्र ग्रहण बार-बार इंटरनेट पर क्‍यों हो रहा ट्रेंड? वजह जानकर आप भी तुरंत करने लगेंगे प्‍लानिंग

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

