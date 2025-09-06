Chandra Grahan 2025: गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान भी कर सकती हैं ये काम, गर्भ में पल रहे शिशु के लिए है बेहद जरूरी
Chandra Grahan 2025: गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान भी कर सकती हैं ये काम, गर्भ में पल रहे शिशु के लिए है बेहद जरूरी

Chandra Grahan 2025 Rituals for Pregnant Lady: वैसे तो चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ काम करने से बचना चाहिए, लेकिन इस दौरान अगर वे कुछ जरूरी काम करती हैं तो गर्भ में पल रहे शिशु पर ग्रहण का नकारात्मक असर नहीं होता. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 06, 2025, 06:43 PM IST
Chandra Grahan 2025: गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान भी कर सकती हैं ये काम, गर्भ में पल रहे शिशु के लिए है बेहद जरूरी

Chandra Grahan 2025 Rituals for Pregnant Lady: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा और यह शनि की राशि में कुंभ में लगेगा. इस चंद्रग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार, रात को 9 बजकर 58 मिनट पर होगी. जबकि, इसकी समाप्ति देर रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगी. चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा. बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लग जाएगा यानी इस ग्रहण का सूतक काल 7 तारीख को दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से शुरू हो जाएगा. ग्रहण को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है. लेकिन, शास्त्रों के अनुसार, चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ काम जरूर करने चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका नकारात्मक असर ना पड़े. आइए जानते हैं कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन से जरूरी काम करने चाहिए. 

मंत्र जाप और प्रार्थना

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के पूजा स्थान पर बैठकर या देवी-देवताओं का स्मरण और मंत्र जप करना चाहिए. ग्रहण के दौरान अगर गर्भवती महिलाएं ये काम करती हैं, तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ रहता है और उसके ऊपर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता. ऐसे में ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं. कहा जाता है कि ग्रहण काल में भगवान का नाम लेने से नकारात्मक असर कम होता है और मानसिक शांति बनी रहती है.

ध्यान और भजन

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को शांत वातावरण में ध्यान लगाना या भजन-कीर्तन करना करना चाहिए. दरअससल, ऐसा करना से गर्भस्थ शिशु के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए लाभकारी माना गया है.

तुलसी या कुश का उपयोग

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला अपने पास तुलसी पत्ता या कुश घास रख सकती हैं. मान्यता है कि यह सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है और ग्रहण की हानिकारक ऊर्जा से जच्चा और बच्चा को बचाता है. इसलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं ये काम जरूर करें.

सिर और पेट ढककर रखें

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को दुपट्टा, ओढ़नी या हल्के कपड़े से सिर और पेट को ढककर रखना चाहिए. यह एक परंपरा है, जिसका उद्देश्य बाहरी नकारात्मक प्रभाव से बचाव करना है. ऐसे में महिलाएं अगर ग्रहण के दौरान घर से बाहर भी रहें तो ऐसा जरूर करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chandra Grahan 2025

