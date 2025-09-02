Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के दौरान चुपके से कर लें ये 5 टोटके, पैसों की तंगी और कर्ज का जीवन से मिट जाएगा निशान
धर्म

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के दौरान चुपके से कर लें ये 5 टोटके, पैसों की तंगी और कर्ज का जीवन से मिट जाएगा निशान

Chandra Grahan Totke Upay in Hindi: साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण सितंबर महीने में ही लगने वाला है. ग्रहण के दौरान अगर कुछ टोटके चुपके से कर लें तो पैसों की तंगी से लेकर भारी कर्ज से छुटकारा मिल सकता है. आइए इन उपायों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:32 PM IST
Chandra Grahan 2025 Upay
Chandra Grahan 2025 Upay

Chandra Grahan 7 September 2025: हिंदू धर्म में  चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है. हालांकि यह एक अशुभ घटना है. इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रविवार की रात 9:58 बजे लगेगा और 8 सितंबर की बीत रात में 1:26 बजे तक ग्रहण लगा रहेगा. चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ टोटके करके कारगर नतीजे पाए जा सकते हैं. मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने से लेकर नौकरी पाने और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए ज्‍योतिष टोटकों के बारे में आइए जानें.

पैसों तंगी और कर्ज से छुटकारा पाने का उपाय
पैसों की तंगी से परेशान हैं तो चंद्र ग्रहण के दिन आप एक ताला खरीदकर घर ले आए और रात में चंद्रमा की रोशनी में उस ताले को रखकर छोड़ दें. अब सुबह के समय मंदिर में वहीं ताला रखकर आएं. इस टोटके से समस्याओं का अंत होगा. 

नौकरी पाने का टोटका
बेरोजगार जातकों के लिए चंद्रग्रहण के दौरान करने के लिए एक बहुत आसान टोटका है. मनपसंद नौकरी पाने की इच्‍छा पूर्ति के लिए चंद्र ग्रहण में  कौवों को मीठे चावल खिलाएं. नौकरी संबंधी समस्‍याओं को दूर करने का यह कारगर उपाय है.

धनवान बनने का टोटका
अगर लाख कोशिशों के बाद भी बहुत सारा धन नहीं कमा पा रहे हैं और धनवान बनने की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है. ग्रहण के दौरान और ग्रहण खत्म होने के बाद थोड़े चीटियों को आटा और शक्‍कर का भोग कराएं. पैसों की आवक बढ़ेगी.

मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए क्या करें?
माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा की छाया में एक पात्र में दूध और गंगाजल में मिलाकर रखें और उसमें एक चांदी का टुकड़ा डाल दें. अब जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो चांदी का टुकड़ा तिजोरी में रख दें. मान्यताओं के अनुसार इस टोटके को करने से जीवन में पैसों की तंगी नहीं होती है और सभी तरह की समस्याओं का अंत होने लगता है. मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

व्यापार में लाभ के लिए टोटका
चंद्र ग्रहण के दौरान गोमती चक्र को हाथ में रखें और मां काली के मंत्र को 54 बार मन ही मन जापें. गोमती चक्र की पूजा करके एक साफ डिब्बे में रख दें और इसे अपने ऑफिस या बिजनेस वाली जगह पर रखें. कुछ ही दिन में इसके प्रभाव से शुभ परिणामों की प्राप्ति होने लगेगी. इस टोटके को करने के लिए अपने ज्योतिषाचार्य से विशेष सुझाव और मार्गदर्शन ले सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

