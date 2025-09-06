Chandra grahan 2025: ग्रहण के टाइम पर निकलना पड़ जाए जरूरी काम से तो उस दौरान क्या करें? पहले जान लें खास नियम और उपाय
धर्म

Chandra grahan 2025: ग्रहण के टाइम पर निकलना पड़ जाए जरूरी काम से तो उस दौरान क्या करें? पहले जान लें खास नियम और उपाय

Chandra Grahan 2025 Rituals: चंद्रग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है. ग्रहण के दौरान कई लोग घर से बाहर किसी ना किसी काम से निकल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना जरूरी पड़ जाए तो गर्भवती महिला, बच्चे और बुजुर्ग क्या करें. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:41 PM IST
Chandra grahan 2025: ग्रहण के टाइम पर निकलना पड़ जाए जरूरी काम से तो उस दौरान क्या करें? पहले जान लें खास नियम और उपाय

Chandra Grahan 2025: चंद्रग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है. इस बार का चंद्रग्रहण पूर्ण होगा और यह भारत के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देगा. इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर को रात 9 बजकर 58 मिनट पर होगी. जबकि, इसकी समाप्ति रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगी. ऐसे में इस चंद्रग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की होगी. कई बार ग्रहण के दौरान लोगों को जरूरी काम से बाहर निकलना होता है. ग्रहण के दौरान कई लोग ट्रेन, प्लेन या बस में यात्रा पर होते हैं, जबकि कुछ लोग घूमने-फिरने या मार्केट किसी जरूरी काम से गए होते हैं. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर ग्रहण के दौरान किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलना पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ग्रहण के दौरान घर के बाहर रहने पर गर्भवती, महिला बच्चे, बुजुर्ग और आम लोगों को क्या करना चाहिए. 

ग्रहण के समय बाहर जाना पड़े तो क्या करें?

मंत्र जप या नामस्मरण- ग्रहण के दौरान अगर घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाए तो उस दौरान मन ही मन भगवान का नाम लें या 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' इस मंत्र का मन ही मन जाप करना चाहिए. ऐसा करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता. 

कुश या तुलसी पत्र साथ रखें-  शास्त्रों में माना गया है कि कुश या तुलसी पत्र नकारात्मक प्रभाव से रक्षा करते हैं. ऐसे में अगर आप भी ग्रहण के दौरान घर के बाहर रहें तो अपने पास कुश और तुलसी के पत्ते साथ रखें. दरअसल, कुश और तुलसी ग्रहण के प्रभाव को नष्ट कर देता है. 

सिर ढककर रहें- शास्त्रों में गर्भवती महिला बच्चे और बुजुर्ग के लिए खास नियम बताए गए हैं. वैसे तो ग्रहण के दौरान इन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा करना बहुत जरूरी हो तो ऐसे में गर्भवती महिला, बच्चे और बुजुर्ग कपड़े या दुपट्टे से सिर को ढककर रखें. ऐसा करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है.

ताबीज या रक्षा सूत्र- शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण के दौरान अगर परिवार के बुजु्र्ग और बच्चे घर से बाहर निकले तो उन्हें काला धागा या रक्षा सूत्र बांधकर ही ऐसा करना चाहिए. कहा जाता है कि रक्षा सूत्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचाता है. 

खाना न खाएं- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर कोई ग्रहण के दौरान घर से बाहर यात्रा पर है, बाजार में है या घूमने के लिए निकला है तो उन्हें इस दौरान भोजन करने से परहेज करना चाहिए. ग्रहण के दौरान खाना-खाना वर्जित है. क्योंकि, ग्रहण का अशुभ प्रभाव भोजन पर भी पड़ता है. 

गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष नियम

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं पेट पर हल्का सा कपड़ा (दुपट्टा/शॉल) बांधकर रखें.

कोई नुकीली वस्तु जैसे सेफ्टी पिन या चाकू अपने पास रखने की परंपरा है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा का असर कम हो. हालांकि, इन चीजों से कोई काम नहीं करने चाहिए. इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी माना गया है. 

गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से पहले संतान गोपाल मंत्र का जाप और प्रार्थना करते हुए ही निकलें. संतान गोपाल मंत्र- "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः"

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में लगने जा रहा चंद्र ग्रहण, जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों पर क्या होगा असर, शुभ या अशुभ

बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष नियम 

ग्रहण के दौरान बुजुर्ग और बच्चों को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए. अगर ऐसा करना जरूरी हो तो सिर ढककर और तुलसी पत्ती या कुश साथ रखकर जाएं. बुजुर्ग और बीमार लोग अपने साथ पानी की छोटी बोतल रखें और रास्ते में हनुमान चालीसा या सरल मंत्रों का जाप करते रहें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chandra Grahan 2025

;