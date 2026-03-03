Chandra Grahan 2026: ग्रहण खत्म होते ही भूलकर भी न करें ये 3 काम, वरना घेर लेगा 'ग्रहण दोष' और कंगाली!

Chandra Grahan 2026: इस साल का चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यानी आज दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में 'ब्लड मून' के रूप में देखा जा सकता है. भारत में यह ग्रहण शाम के समय चंद्रोदय के साथ दिखाई देगा. यहां यह ग्रहण पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि आंशिक रूप में ही दिखाई देगा क्योंकि ग्रहण तब शुरू होगा जब भारत में दिन होगा. शाम को जब चंद्रमा उदय होगा, तब भारत के लोग ग्रहण का अंतिम चरण (लगभग 20-30 मिनट तक) देख पाएंगे. शास्त्रों में ग्रहण की समाप्ति के तुरंत बाद कुछ कार्यों को करने की मनाही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ग्रहण के तुरंत बाद कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए.

चंद्र ग्रहण 2026: मुख्य विवरण

विवरण जानकारी तारीख (Date) 3 मार्च 2026, मंगलवार ग्रहण का प्रकार पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) राशि (Zodiac Sign) सिंह राशि (Leo) नक्षत्र (Constellation) पूर्वा फाल्गुनी (स्वामी: शुक्र) सूतक काल प्रारंभ 3 मार्च, सुबह 06:20 AM सूतक काल समाप्त 3 मार्च, शाम 06:47 PM भारत में दृश्यता आंशिक (शाम को चंद्रोदय के समय)

चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद ना करें ये 3 काम

बिना स्नान किए न छुएं पूजा मंदिर- मान्यतानुसार, ग्रहण की समाप्ति के बाद सूतक का प्रभाव वातावरण में बना रहता है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग ग्रहण की समाप्ति के बाद बिना स्नान या शुद्धिकरण के पूजा मंदिर को स्पर्श कर देते हैं. यह ग्रहण समाप्ति के बाद की गई सबसे बड़ी गलती है. इसलिए ग्रहण खत्म होते ही सीधे दीपक न जलाएं या मूर्तियों का स्पर्श न करें. ग्रहण की समाप्ति पर सबसे पहले स्नान करें या गंगाजल छिड़कर कर शुद्धिकरण करें. इतना करने के बाद ही मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श करें.

बासी या बिना शुद्ध किया हुआ भोजन करना- शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण के दौरान निकलने वाली नकारात्मक किरणें भोजन को दूषित कर देती हैं. ऐसे में ग्रहण से पहले का बना हुआ वह भोजन न खाएं जिसमें आपने तुलसी का पत्ता या कुशा नहीं डाली थी. खासतौर पर पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जियां या फल जो खुले रह गए हों, उन्हें ग्रहण के बाद खाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. ग्रहण के बाद ताजा भोजन बनाएं और पुराना भोजन जो दूषित हो चुका हो, उसे पशुओं को डाल दें या विसर्जित कर दें.

भारी लेन-देन या नए कार्य का आरंभ- चूंकि यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगा है, जिसका स्वामी शुक्र है, इसलिए मानसिक और आर्थिक स्थिरता आने में थोड़ा समय लगता है. ऐसे में ग्रहण समाप्त होते ही जोश में आकर किसी बड़े निवेश, संपत्ति की खरीद-बिक्री या किसी नए व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर न करें. ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण के तुरंत बाद मन विचलित रह सकता है, जिससे निर्णय गलत होने की संभावना रहती है. ग्रहण के बाद कम से कम अगले दिन सूर्योदय तक का इंतजार करें. दान-पुण्य करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लें.

