/Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण खत्म होते ही करें इन 5 चीजों का दान, दूर होगी नेगेटिविटी और रुकेगी धन हानि!

What to donate during lunar eclipse: चंद्र ग्रहण खत्म होते ही अगर यहां बताई गई 5 चीजों में से किसी एक चीज का भी दान करें तो इसके शुभ प्रभाव से ग्रहण की सारी नकारात्मकता का नाश हो सकता है. इसके साथ ही कुंडली के दोष शांत हो सकते हैं.
What to donate during lunar eclipse: इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा तिथि पर लगने वाला है जो कि आंशिक रूप से लगेगा. खास बात ये है कि इसे भारत में नहीं देखा जाएगा जिसके कारण इसका सूतक काल भी यहां पर मान्य नहीं होगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण वाले दिन दान-पुण्य करना अच्छा माना गया है. हालांकि ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा लेकिन चंद्रमा तो एक ही है और ग्रहण वाले दिन चंद्रमा पीड़ित अवस्था मे होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीड़ित चंद्रमा के कारण जीवन में नकारात्मकता और मानसिक अशांति बढ़ सकती है. इन्हें दूर करने के लिए कुछ चीजों का दान ग्रहण के बाद कर सकते हैं. आइए दान का महत्व और कौन सी चीजों का दान करें.
शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण के समय मन शांत कर मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी होता है. वहीं ग्रहण के बाद स्नान आदि करके कुछ चीजों का दान करने से सभी तरह की नकारात्मकता का नाश हो जाता है. ध्यान रखें कि दान करते समय घमंड या अहंकार करें, नहीं तो दान का पुण्यफल प्राप्त नहीं होगा.
चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद अगर आनाज या पके हुए भोजन का दान करें तो पुण्य की प्राप्ति होगी. जरूरतमंदों को खाना खिलाएं और गेहूं, चावल, दाल जैसे जरूर अनाजों का दान करें. ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होगा.
चंद्र ग्रहण जैसे ही खत्म हो जाए वैसे ही जरूरतमंदों में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करें. इस एक दान से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी. इसके साथ कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने से धन हानि रुकेगी.
चंद्र ग्रहण खत्म होते ही इस दिन दीप दान करें. यह एक अति शुभ और प्रभावशाली दान माना गया. चंद्र ग्रहण के दिन पवित्र नदी के तट पर जाएं को मिट्टी का दीपक जलाकर नदि में प्रवाहित कर दें. जीवन की परेशानियों का अंत होगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी. घर पर भी चंद्रमा का ध्यान करते हुए शाम के समय दीपक जलाएं. सभी अशुभ उर्जाओं का नाश होगा.
डर है कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मानसिक तनाव बढ़ सकता है तो जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए कुछ चीजों का दान करें. अपनी क्षमता के अनुसार चांदी या मोती का दान कर सकते हैं. इस अति प्रभावशाली दान के के रूप में जाना जाता है. अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा पर राहु-केतु का प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ रहा हो तो वो दूर होने लगता है.
संफेद रंग का संबंध चंद्रमा से हैं ऐसे में जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए जरूरतमंदों में सफेद चीजों का दान करें. जैसे- दूध, चीनी, चावल, सफेद रंग की मिठाइयां या सफेद वस्त्र आदि. ऐसा करने से मन शांत रहेगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)