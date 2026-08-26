/Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण खत्म होते ही करें इन 5 चीजों का दान, दूर होगी नेगेटिविटी और रुकेगी धन हानि!

What to donate during lunar eclipse: इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा तिथि पर लगने वाला है जो कि आंशिक रूप से लगेगा. खास बात ये है कि इसे भारत में नहीं देखा जाएगा जिसके कारण इसका सूतक काल भी यहां पर मान्य नहीं होगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण वाले दिन दान-पुण्य करना अच्छा माना गया है. हालांकि ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा लेकिन चंद्रमा तो एक ही है और ग्रहण वाले दिन चंद्रमा पीड़ित अवस्था मे होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीड़ित चंद्रमा के कारण जीवन में नकारात्मकता और मानसिक अशांति बढ़ सकती है. इन्हें दूर करने के लिए कुछ चीजों का दान ग्रहण के बाद कर सकते हैं. आइए दान का महत्व और कौन सी चीजों का दान करें.