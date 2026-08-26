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Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण खत्म होते ही करें इन 5 चीजों का दान, दूर होगी नेगेटिविटी और रुकेगी धन हानि!

What to donate during lunar eclipse: चंद्र ग्रहण खत्म होते ही अगर यहां बताई गई 5 चीजों में से किसी एक चीज का भी दान करें तो इसके शुभ प्रभाव से ग्रहण की सारी नकारात्मकता का नाश हो सकता है. इसके साथ ही कुंडली के दोष शांत हो सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 26, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:52 PM IST
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण खत्म होते ही करें इन 5 चीजों का दान, दूर होगी नेगेटिविटी और रुकेगी धन हानि!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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