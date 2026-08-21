/Chandra Grahan 2026: रक्षाबंधन पर लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, बहनों का ग्रहण में सजना शुभ या अशुभ?

Chandra Grahan 2026 Shringar Niyam: हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का बड़ा महत्व है. ज्योतिष शास्त्र में इसे एक अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है जिसमें किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्यों को करना वर्जित होता है. कई बार तो कुछ साधारण से कामों को करने की भी मनाही बताई गई है. साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण सावन पूर्णिमा तिथि पर यानी 28 अगस्त 2026 को लगने वाला है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी पड़ रहा है. ग्रहण काल में वैसे तो कई नियमों के पालन करने के नियम बताए गए. ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि ग्रहण काल में श्रृंगार करना शुभ होता है या नहीं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.