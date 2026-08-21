/Chandra Grahan 2026: रक्षाबंधन पर लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, बहनों का ग्रहण में सजना शुभ या अशुभ?

Chandra Grahan 2026 Shringar Niyam: हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का बड़ा महत्व है. ज्योतिष शास्त्र में इसे एक अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है जिसमें किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्यों को करना वर्जित होता है. कई बार तो कुछ साधारण से कामों को करने की भी मनाही बताई गई है. साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण सावन पूर्णिमा तिथि पर यानी 28 अगस्त 2026 को लगने वाला है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी पड़ रहा है. ग्रहण काल में वैसे तो कई नियमों के पालन करने के नियम बताए गए. ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि ग्रहण काल में श्रृंगार करना शुभ होता है या नहीं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
हालांकि, चंद्र ग्रहण वाले दिन ही रक्षाबंधन है और इस दिन महिलाएं सजती-संवरती हैं और नये कपड़े पहनकर भाई को राखी बांधती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में महिलाओं को श्रृंगार नहीं करना चाहिए. इस दौरान बाल या नाखून काटना भी वर्जित होता है. इन नियमों का पालन न करें तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है. ध्यान दें हिंदू मान्यताओं में श्रृंगार करना अति शुभ और पवित्र कार्य माना जाता है. शृंगार करना सौभाग्य का प्रतीक है. ऐसे में विवाहित और अविवाहित दोनों ही महिलाओं या बहनों को ग्रहण में शृंगार नहीं करना चाहिए.
इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगेगा जिसे भारत में देखा नहीं जा सकेगा. सावन पूर्णिमा तिथि पर लगने वाले इस ग्रहण को देश के किसी भी भाग से नहीं देखा जा सकेगा. जिसके कारण इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा. वहीं, इस दिन भारत में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा. इस साल 2026 का चंद्र ग्रहण विश्वभर की कुछ जगहों पर दिखाई देगा, जैसे- यूरोप, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भाग में. भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को सुबह के समय 08:04 से शुरू होगा और सुबह 11:21 बजे तक लगा रहेगा. इस तरह ग्रहणकाल 03 घण्टे 16 मिनट का होगा. वहीं ग्रहण का पीक टाइम सुबह 09:43 बजे होगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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