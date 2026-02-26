Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद किस विधि से करें घर के मंदिर का शुद्धिकरण? नोट कर लें एक-एक नियम

Chandra Grahan ke Upay: हिंदू मान्यता और ज्योतिष अनुसार चंद्र ग्रहण लगना एक अशुभ घटना है. इस साल पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगने वाला है यानी फाल्गुन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा. हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने पर बाहर के मंदिर और घर के मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं. घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है. ऐसे में ग्रहण के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है. इसी तरह पूरे घर और किचन को भी शुद्ध किया जाता है. ग्रहण समाप्त होने के बाद किस विधि से घर, घर के मंदिर और किचन को साफ और शुद्ध करें, इस बारे में हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे.

मंदिर का शुद्धिकरण कैसे करें?

ग्रहण खत्म होते ही घर को साफ करें और फिर घर के सभी लोग स्नान करें.

ग्रहण जब खत्म हो जाए तो गंगाजल छिड़कें

मंदिर की सफाई करें और साफ पानी का पोछा लगाएं.

सभी प्रतिमाओं पर से ढंका कपड़ा हटाएं.

प्रतिमा को साफ करें और गंगाजल छिड़कें.

मूर्तियों को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें. स्नान कराएं और फिर से इन्हें स्थापित करें.

अब भगवान को ताजे फूल, वस्त्र और भोग अर्पित कर पूजा पाठ करें.

शुद्धिकरण के बाद भगवान की आरती करें. इस तरह पूजा कर मंदिर को शुद्ध करें.

किचन का शुद्धिकरण कैसे करें?

चंद्र ग्रहण जब खत्म हो जाए तो चूल्हा, गैस स्टोव से लेकर बर्तन साफ करें और सात्विक भोजन बनाकर किचन साफ करें. ग्रहण लगने से पहले भोजन में तुलसी पत्र जरूर डालें ताकि ग्रहण के बाद वह भोजन कर सकें.

चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर का शुद्धिकरण कैसे करें?

चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर का शुद्धिकरण करने से ग्रहण की सभी नकारात्मकता दूर होती है. इसके लिए नियम अनुसार घर को शुद्ध जरूर कर लें. सबसे पहले पूरे घर को चुटकी भर नमक मिलाकर पानी से धोएं और फिर गंगाजल छिड़कें, गौमूत्र का छिड़काव करें और हवन या धूप-दीप जलाकर पूरे वातावरण को शुद्ध करें.

चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें?

चंद्र ग्रहण के बाद दान-पुण्य करने का नियम है. ग्रहण खत्म होते ही अन्न, वस्त्र या क्षमता अनुसार धन का दान कर सकते हैं. इस दिन भूखों को भोजन करवाना भी अति शुभ होता है. स्नान आदि कर भगवान के दर्शन करें और पूजा करें.

