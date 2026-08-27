/Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद पीड़ित चंद्र देव को कैसे करें मजबूत, एक-एक स्टेप नकारात्मक ऊर्जा का करेगा नाश!

Chandra Grahan 2026 Upay: इस साल 28 अगस्त यानी कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है. यह ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा जिसके कारण इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा. यह चंद्र ग्रहण आंशिक होगा. ध्यान दें चंद्र ग्रहण को लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में कई जानकारियां मिलती हैं. जब भी चंद्र ग्रहण लगता है उसके बाद चंद्र देव पीड़ित हो जाते हैं. कमजोर स्थिति में चंद्रमा व्यक्ति के मन और भावनाओं पर बुरा प्रभाव डालता है. मानसिक अशांति को बढ़ाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण काल में चंद्रमा पर जब राहु या केतु का प्रभाव बढ़ जाता है तो नकारात्मकता और मानसिक अस्थिरता भी बढ़ने लगती है. इस अवस्था में चंद्रमा कुछ समय के लिए पीड़ित मान लिया जाता है.
28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से लगने वाला है. भारतीय समय के अनुसार, 28 अगस्त को सुबह 08:04 बजे से लेकर सुबह 11:22 बजे तक ग्रहण लगा रहेगा जिसका पीक टाइम सुबह 09:43 बजे होगा. चंद्र ग्रहण के दौरान भारत में दिन का समय होगा. जिससे यह भारत में नहीं देखा जा सकेगा.
मन और माता का कारक चंद्रमा का भावनाओं गहरा प्रभाव होता है. वहीं जब चंद्र ग्रहण लगता है तो मानसिक अशांति बढ़ती है और वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है. ऐसे समय में पूजा-पाठ, मंत्र जाप अदि करने के बारे में बताया जाता है.
चंद्र ग्रहण लगने पर चंद्रमा इतना ज्यादा पीड़ित हो जाता है कि इससे बड़ी हुई नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी कम कर देती है. मन स्थिर नहीं रह पाता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोई भी छोटा-बड़ा निर्णय नहीं ले पाता है. मन की उलझन बढ़ जाती है.
ग्रहण काल में और उसके बाद भगवान शिव की विधि अनुसार पूजा करें.
कच्चे दूध में जल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें. ऐसा करने से शनि और राहु के बुरे प्रभाव कम होंगे.
ॐ नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें. इससे शुभ फल प्राप्त होंगे.
मन को शांत रखें और ॐ सोमाय नमः मंत्र का जाप करें.
ग्रहण समाप्त हो जाए तो सफेद वस्तुओं का दान करें जैसे- चांदी, चावल, दूध या सफेद कपड़े.
चंद्र ग्रहण के बाद पड़ने वाले अगले सोमवार के दिन व्रत रखने से भी ग्रहण की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं.
अगर पीड़ित चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करना है तो मां को प्रणाम करें और सच्चे मन से उनकी सेवा करें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)