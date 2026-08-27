/Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद पीड़ित चंद्र देव को कैसे करें मजबूत, एक-एक स्टेप नकारात्मक ऊर्जा का करेगा नाश!

Chandra Grahan 2026 Upay: इस साल 28 अगस्त यानी कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है. यह ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा जिसके कारण इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा. यह चंद्र ग्रहण आंशिक होगा. ध्यान दें चंद्र ग्रहण को लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में कई जानकारियां मिलती हैं. जब भी चंद्र ग्रहण लगता है उसके बाद चंद्र देव पीड़ित हो जाते हैं. कमजोर स्थिति में चंद्रमा व्यक्ति के मन और भावनाओं पर बुरा प्रभाव डालता है. मानसिक अशांति को बढ़ाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण काल में चंद्रमा पर जब राहु या केतु का प्रभाव बढ़ जाता है तो नकारात्मकता और मानसिक अस्थिरता भी बढ़ने लगती है. इस अवस्था में चंद्रमा कुछ समय के लिए पीड़ित मान लिया जाता है.