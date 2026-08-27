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Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद पीड़ित चंद्र देव को कैसे करें मजबूत, एक-एक स्टेप नकारात्मक ऊर्जा का करेगा नाश!

Chandra Grahan 2026 Chandrama Remedes: चंद्र ग्रहण के बाद राहु और केतु चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं. जिससे जातकों पर चंद्रमा की नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ सकता है. आइए जानें पीड़ित चंद्रमा का प्रभाव कैसा होता है और नकारात्मकता को कम करने के लिए क्या करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 27, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:01 AM IST
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद पीड़ित चंद्र देव को कैसे करें मजबूत, एक-एक स्टेप नकारात्मक ऊर्जा का करेगा नाश!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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