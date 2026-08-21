/Chandra Grahan 2026: क्या है चंद्र ग्रहण और पितृ दोष का कनेक्शन, इसका जीवन पर क्या पड़ता है असर?

Chandra Grahan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण और पितृ दोष का गहरा संबंध होता है. जो जीवन के अनेक पहलुओं को शुभ-अशुभ रूप से प्रभावित कर सकता है. इस साल 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा तिथि पर आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा जोकि इस साल का आखिर चंद्र ग्रहण होगा. चंद्र ग्रहण 28 अगस्त की सुबह 08 बजकर 04 मिनट पर शुरू होगा और सुबह 11 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगा. इसका पीक टाइम सुबह 09 बजकर 43 मिनट पर होगा. यह ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा जिसके कारण इसका सूतक काल भी प्रभावी नहीं होगा. आइए विस्तार से जानें कि चंद्र ग्रहण लगने का पितृ दोष से क्या संबंध है और यह कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है. साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन कौन से उपाय कर अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है.
कुंडली में चंद्रमा पर जब राहु या केतु का असर होता है तो इससे 'पितृ दोष या ग्रहण दोष' बनता है. यह दोष मानसिक अशांति देने वाला हो सकता है. पारिवारिक कष्ट और हर काम में बाधाएं ला सकता है. ध्यान दें ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन और माता का कारक है. इसके साथ ही चंद्रमा यानी चंद्रलोक पितरों का स्थान भी माना गया है. ऐसे में ग्रहण के समय जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो पितृ ऊर्जा पर भी नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है.
चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र जाप और ध्यान करें. इसके अलावा जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो घर की साफ-सफाई कर तर्पण, पिंडदान जैसे कार्य कर सकते हैं. इससे पितृ अति प्रसन्न होकर सभी दोषों से मुक्त करते हैं. ऐसा करने से जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं, कुंडली में पितृ दोष और ग्रहण दोष शांत होने लगते हैं और नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदलने लगती है.
चंद्र ग्रहण के समय अपने इष्टदेव का ध्यान करें.
चंद्र ग्रहण के समय ॐ सोमाय नमः मंत्र का जाप करें.पितृ मंत्रों का जाप करें.
ग्रहण खत्म होने के बाद नदी किनारे या घर पर पितरों के नाम से तर्पण और दान करें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)