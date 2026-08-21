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Chandra Grahan 2026: क्या है चंद्र ग्रहण और पितृ दोष का कनेक्शन, इसका जीवन पर क्या पड़ता है असर?

Chandra Grahan 2026 Upay: इस साल 28 अगस्त को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि चंद्र ग्रहण और पितृ दोष के बीच का संबंध क्या है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 21, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:20 PM IST
Chandra Grahan 2026: क्या है चंद्र ग्रहण और पितृ दोष का कनेक्शन, इसका जीवन पर क्या पड़ता है असर?
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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