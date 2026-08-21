/Chandra Grahan 2026: क्या है चंद्र ग्रहण और पितृ दोष का कनेक्शन, इसका जीवन पर क्या पड़ता है असर?

Chandra Grahan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण और पितृ दोष का गहरा संबंध होता है. जो जीवन के अनेक पहलुओं को शुभ-अशुभ रूप से प्रभावित कर सकता है. इस साल 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा तिथि पर आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा जोकि इस साल का आखिर चंद्र ग्रहण होगा. चंद्र ग्रहण 28 अगस्त की सुबह 08 बजकर 04 मिनट पर शुरू होगा और सुबह 11 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगा. इसका पीक टाइम सुबह 09 बजकर 43 मिनट पर होगा. यह ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा जिसके कारण इसका सूतक काल भी प्रभावी नहीं होगा. आइए विस्तार से जानें कि चंद्र ग्रहण लगने का पितृ दोष से क्या संबंध है और यह कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है. साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन कौन से उपाय कर अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है.