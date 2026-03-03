Chandra Grahan 2026: होली पर जाना है घर लेकिन उलझन है चंद्र ग्रहण में यात्रा करें या नहीं? जानें क्या कहते हैं नियम

Chandra Grahan 2026 Travel Rules: साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण आज यानी फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर 3 मार्च को लगने वाला है. हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य या चंद्र ग्रहण को एक अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है. हालिंकि, यह ग्रहण होली पर्व के दौरान पड़ रहा है और दूर रहने वाले लोग होली पर घर जाने वाले हैं और इसके लिए यात्रा पर निकलेंगे या यात्रा में होंगे. ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ा प्रश्न मन में उठता है कि चंद्र ग्रहण जैसे बेहद संवेदनशील समय में यात्रा करें या नहीं? ग्रहण में घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं? आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि ग्रहण के दौरान यात्रा करने या ना करने से जुड़े नियमों के बारे में क्या बताया गया है. किन सावधानियों को बरतने के लिए कहा गया है.

ग्रहण काल और सूतक काल

हिंदू परंपरा में सूर्य और चंद्र ग्रहण को एक अशुभ खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है. पौराणिक मान्यताएं हैं कि सूर्य या चंद्रमा को राहु-केतु जब ग्रहण लगते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का हर ओर फैलाव होने लगता है जिससे इस अवधि में विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है. मन को शांत रखने के लिए कहा जाता है. आज चंद्र ग्रहण दोपहर 03:20 पर लगेगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और इस तरह आज सुबह 06:23 बजे से सूतक काल शुरू हो चुका है. इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद होते हैं और कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं किया जाता है. सूतक काल में संयम रखने और साधना करने के लिए कहा जाता है.

क्या ग्रहण के दौरान यात्रा करनी चाहिए?

इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होलिका दहन और होली पर्व के दौरान ही पड़ रहा हैं और इसी बीच दूर रहने वाले लोग अपने अपने घर जाना चाहते होंगे. दुविधा ये है कि चंद्र ग्रहण लगने के दौरान यात्रा पर निकलें या नहीं. ज्योतिषीय मान्यताएं हैं कि सूर्य या चंद्र ग्रहण की अवधि में किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए. यहां तक की घर से निकलने से बचना चाहिए. इसके पीछे कुछ स्पष्ट कारण बताए जाते हैं. आइए उन कारणों पर एक नजर डालें.

नकारात्मक ऊर्जा का संचार

चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना है जिसके लगते ही हर तरफ नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. ऐसी मान्यता है कि ग्रहण लगते ही जो भी नकारात्मकता वातावरण में फैलती है वह व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत कर सकता है.

बाधाओं के आने की आशंका

चंद्र ग्रहण के दौरान यात्रा करने से बाधाओं के आने की आशंका बढ़ी रहती है. इस समय जिस भी यात्रा को शुरू की जाती है उसके दुर्घटनाग्रस्त होने या रुकावटें आने की संभावना बढ़ी रहती है.

यात्रा जैसे शुभ कार्य भी वर्जित

चंद्र ग्रहण के दौरान शुभ कार्यों को करना वर्जित होता है और यात्रा करना भी एक तरह का शुभ कार्य ही है. ऐसे ग्रहण में किसी यात्रा को शुरू करने की मनाही होती है.

असफलता की आशंका

विशेषकर लंबी दूरी वाली यात्रा, किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यात्रा, बिजनेस से जुड़ी यात्रा, किसी शुभ कार्य के लिए जाने की यात्रा को ग्रहण के समय भूलकर भी शुरू नहीं करनी चाहिए. असफलता मिलने की आशंका बढ़ जाती है.

अगर यात्रा अति आवश्यक हो तो क्या करें?

कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि यात्रा टालना संभव नहीं हो पाता है. जैसे आज की ही स्थिति देख लीजिए रंगों की होली के लिए घर से दूर रहने वाले लोग घर जाना चाहते हैं लेकिन कइयों के मन में ऐसी उलझन होगी की ग्रहण में यात्रा पर निकलें या नहीं. ऐसे में अनिवार्य यात्रा के लिए शास्त्रों में कुछ नियम और उपाय बताए गए हैं. एक जरूरी उपाय तो यही है कि ग्रहण में किसी यात्रा के लिए या जरूरी काम के लिए अगर घर से निकल रहे हैं तो पहले भगवान का ध्यान करें और यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करें. इसके बाद यात्रा पूरी होने पर और ग्रहण खत्म होते ही स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर पूजा करें. इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा.

नकारात्मकता दूर करने के लिए ग्रहण काल में क्या करें?

भगवान का नाम जाप करें. ध्यान आदि करें. ग्रहण समाप्त होते ही घर को साफ करें और घर के मंदिर के कपाट खोलकर उसे भी पवित्र करें. जरूरतमंदों में दान करना शुभ होगा.

