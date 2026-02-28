Advertisement
trendingNow13125909
Hindi Newsधर्मChandra Grahan 2026: होली पर चंद्र ग्रहण का साया, सूतक काल से लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी तक, जानें हर जरूरी नियम

Chandra Grahan 2026: होली पर चंद्र ग्रहण का साया, सूतक काल से लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी तक, जानें हर जरूरी नियम

All About Chandra Grahan 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. यह चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में भी नजर आएगा. इसलिए इस चंद्र ग्रहण को लेकर लोग अभी से अलर्ट हैं. ऐसे में आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का समय, सूतक काल, राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव, सूतक काल से जुड़े नियम और सावधानियां समेत हर जरूरी जानकारी. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 28, 2026, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chandra Grahan 2026: होली पर चंद्र ग्रहण का साया, सूतक काल से लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी तक, जानें हर जरूरी नियम

Chandra Grahan 2026: सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है. लेकिन, इस बार होलिका दहन की तिथि को लेकर अब भी कुछ लोगों में असमंजस की स्थिति है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. ऐसे में लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर होलिका दहन किस दिन किया जाएगा, 2 या 3 मार्च 2026 को. होलिका दहन के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और शाम 6 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगा. चूंकि प्रदोष काल में होलिका दहन करने का विधान है और इस वक्त चंद्र ग्रहण का साया रहेगा, ऐसे में यह जानना हर किसी के लिए जरूरी हो जाता है कि आखिर होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा, ग्रहण का सूतक कब से शुरू होगा, गर्भवती महिलाओं को कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और ग्रहण के बाद पूजा-पाठ और साफ-सफाई से जुड़े किन नियमों का पालन करना चाहिए. आइए चंद्र ग्रहण से जुड़ी इन बातों को विस्तार से जानते हैं.

चंद्र ग्रहण 2026 समय और सूतक काल

वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने वाला  चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा. जबकि, ग्रहण की समाप्ति शाम 6 बजकर 46 मिनट पर होगी. इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी. धार्मिक मान्यता के अनुसार, चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है. ऐसे में इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक 3 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 20 मिनट से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण की समाप्ति तक प्रभाव में रहेगा. 

चंद्र ग्रहण 2026: कहां-कहां आएगा नजर

क्षेत्र का प्रकार प्रभावित स्थान (राज्य/देश) दृश्यता की स्थिति
भारत (पूर्वोत्तर भाग) नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर-पूर्वी बंगाल पूर्ण चंद्र ग्रहण (स्पष्ट और पूर्ण चरण)
भारत (उत्तर व पश्चिम भाग) दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आंशिक चंद्र ग्रहण (चंद्रोदय के समय)
पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आंशिक से पूर्ण दृश्यता
एशिया व प्रशांत क्षेत्र रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया विभिन्न चरणों में दृश्यता
पश्चिमी गोलार्ध उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका स्पष्ट दृश्यता
सुदूर क्षेत्र अंटार्कटिका विशेष खगोलीय दृश्य

चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ-अशुभ असर

वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक, 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. यह चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में लगेगा. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों की मानें तो यह चंद्र ग्रहण मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है. इन 6 राशि के जातकों को ग्रहण के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. जबकि, यह चंद्र ग्रहण वृषभ, मिथुन, तुला और धनु राशि वालों के लिए बेहद मंगलकारी रहेगा. ग्रहण के शुभ प्रभाव से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्र ग्रहण 2026 सूतक के नियम और सावधानियां

सूतक लगने के बाद भोजन बनाना और खाना वर्जित माना जाता है. हालांकि, बीमार, वृद्ध और बच्चों के लिए छूट होती है. सूतक शुरू होने से पहले ही खाने-पीने की वस्तुओं (दूध, दही, घी, पानी) में तुलसी के पत्ते (कुश) डाल देने चाहिए ताकि वे अशुद्ध न हों. सूतक काल में मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित है. मंदिर के पट (दरवाजे) बंद कर देने चाहिए. इस दौरान सिर्फ मानसिक जप और ध्यान करना श्रेष्ठ होता है. इसके साथ ही इस समय गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सुई, चाकू, कैंची जैसी धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही कोई सिलाई-कढ़ाई का काम करना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण और सूतक के दौरान सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: होली पर मंडराया 'ब्लड मून' का साया, नोट कर लें सूतक का सही समय और क्या करें-क्या न करें

ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें? 

ग्रहण खत्म होते ही सबसे पहले खुद स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. इसके बाद पूरे घर और पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़कें. फिर, भगवान की मूर्तियों को भी स्नान कराएं. ग्रहण के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सफेद वस्तुओं जैसे- चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. 

गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान

गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची, सुई या किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु के अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. इसके साथ ही महिलाएं ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए घर से बाहर न निकलें. खिड़कियों को पर्दों से ढंक दें ताकि ग्रहण की रोशनी अंदर न आए. इस दौरान कपड़े सिलना, बुनाई करना या कागज फाड़ना जैसे कार्य न करें. साथ ही, हाथ-पैर मोड़कर बैठने के बजाय सीधे बैठने या लेटने की सलाह दी जाती है. ग्रहण काल में कुछ भी खाने-पीने से बचना चाहिए. अगर बहुत जरूरी हो, तो सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का सेवन करें जिनमें पहले से तुलसी के पत्ते डाले गए हों. नकारात्मकता को दूर रखने के लिए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'संतान गोपाल मंत्र' का जाप करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

chandra grahan 2026

Trending news

पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?