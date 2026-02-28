Chandra Grahan 2026: क्या होता है ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण, भारत में कितने मिनट तक दिखेगा और किस राशि में लगेगा? जानिए डीटेल

Chandra Grahan 2026 Kab Hai: इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को है जिसे भारत में देखा जा सकेगा. यह ग्रहण ग्रस्तोदय चंद्र ग्रह है. आइए जानें ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण क्या होता है और इसका सूतक काल कितनी देर का होगा.
Trending Photos
Chandra Grahan 2026 Time: ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से ग्रहण का लगना एक अशुभ घटना है. इसी तरह से चंद्र ग्रहण को भी एक अशुभ खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है. इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर लगेगा. यह एक ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में देखा जाएगा. इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण क्या है, सूतक काल कब से कब तक होगा, किस राशि में चंद्र ग्रहण लगेगा और भारत में चंद्र ग्रहण कितने बजे से देखा जा सकेगा और कितनी देर तक देखा जा सकेगा.
चंद्र ग्रहण कब और किस राशि नक्षत्र में लगेगा?
इस साल 03 मार्च 2026 को ग्रस्तोदय चंद्रग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लगेगा. यह साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण दोपहर में 03:20 बजे से लेकर शाम को 06:47 बजे तक लगेगा. चंद्र ग्रहण की अवधि कुल 03 घंटा 27 मिनट तक की होगी. यह चंद्र ग्रहण सूर्य के स्वामित्व वाले सिंह राशि और शुक्र के स्वामित्व वाले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा.
भारत में कितनी देर दिखेगा?
चंद्र ग्रहण के दिन भारत में चंद्रोदय शाम के 06:22 बजे होगा , हालांकि जगह के अनुसार भारत के ही अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर चंद्रमा का उदय हो सकता है. वहीं चंद्र ग्रहण 06:47 बजे समाप्त होगा. भारत में यह चंद्र ग्रहण 25 मिनट की अवधि तक देखा जा सकेगा.
ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण के बारे में जानिए
भारत में यह चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जाएगा. जिसका अर्थ है कि जब तक चंद्रमा का उदय भारत में होगा तब तक चंद्र ग्रहण लग चुका होगा. जिसके कारण ही इस चंद्र ग्रहण को भारत में ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जाएगा. भारत में इस चंद्रग्रहण का प्रारंभ और खग्रास देखा नहीं जा सकेगा. भारत में चंद्रोदय से ही ग्रहण शुरू होने की मान्यता है.
चंद्र ग्रह का सूतक काल कब से कब तक होगा?
इस बार के ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च 2026, को भारतीय समय के अनुसार सुबह 06 बजकर 20 मिनट से शुरू हो जाएगा और ग्रहण लगने तक सूतक काल लगा रहेगा.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- प्रदोष व्रत पर करें भोलेनाथ के इस प्रभावशाली स्तोत्र का पाठ, भय और बाधाओं से मिलेगी मुक्ति!
और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में शुक्र का होगा गोचर, 4 राशिवाले पाएंगे अथाह धन प्रेम और बड़ी सफलता