Chandra Grahan 2026: ग्रहण के दौरान भी खुला रहता है श्रीकृष्ण का ये मंदिर, वजह है बेहद खास

Kottayam Krishna Temple: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल यानी 3 मार्च 2026 को चंद्रग्रहण के दौरान देशभर के मंदिर बंद रहेंगे और शुद्धिकरण की रस्मों के बाद ही खोले जाएंगे. लेकिन, केरल के कोट्टायम जिले के तिरुवरप्पु में इसका उल्टा होगा. आइए जानते हैं कि श्रीकृष्ण का यह मंदिर ग्रहण के दौरान भी क्यों खुला रहता है.
Chandra Grahan 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इस दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण होगा और यह भारत के कुछ हिस्सों में भी नजर आएगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर होगी. जबकि, इस ग्रहण की समाप्ति शाम 6 बजकर 47 मिनट पर होगी. आमतौर पर चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण के दौरान सूतक लगते ही देशभर के मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और पूजा-पाठ रोक दी जाती है. लेकिन केरल के कोट्टायम जिले में स्थित थिरुवरप्पू श्रीकृष्ण मंदिर की परंपरा दुनिया से बिल्कुल अलग है. यह 1500 साल प्राचीन मंदिर अपनी उस अनोखी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है. यहां ग्रहण काल में भी न तो कपाट बंद होते हैं और न ही भगवान की सेवा रुकती है. आइए जानते हैं कि ग्रहण के दौरान यह श्रीकृष्ण मंदिर क्यों खुला रहता है.
इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भगवान श्रीकृष्ण को एक बालक के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें बहुत जल्दी भूख लग जाती है. मंदिर की मान्यता है कि भगवान को किसी भी परिस्थिति में भूखा नहीं रखा जा सकता. पुरानी कथाओं के अनुसार, एक बार सूर्यग्रहण के समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे. बाद में यह अनुभव किया गया कि सही समय पर भोग न लगने के कारण विग्रह (मूर्ति) सूखने लगी थी. तब से यह अटूट नियम बना दिया गया कि ग्रहण चाहे कैसा भी हो, प्रभु के भोजन में देरी नहीं होनी चाहिए.
मंदिर के मुख्य पुजारी के अनुसार, यहां की दिनचर्या बेहद सख्त है. सुबह तड़के ही पूजा प्रारंभ हो जाती है और दिनभर में कई बार भोग लगाया जाता है. यहां भगवान को चावल, शुद्ध घी, गुड़, केला और नारियल से तैयार विशेष पकवानों का भोग लगाया जाता है. मंदिर के पुजारी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि भोग की तैयारी और अर्पण में एक मिनट का भी विलंब न हो, क्योंकि माना जाता है कि यहां भगवान जीवंत स्वरूप में निवास करते हैं.
जहां एक ओर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए मंदिरों के पट बंद किए जाते हैं, वहीं कोट्टायम के इस मंदिर में 'भक्ति और सेवा' को खास महत्व दिया जाता है. स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए भगवान श्रीकृष्ण सिर्फ एक आराध्य नहीं, बल्कि परिवार के सबसे छोटे और लाड़ले सदस्य की तरह हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्यों को ग्रहण के कारण भूखा नहीं रख सकते, उसी प्रकार साक्षात् ब्रह्म को भी प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए.
