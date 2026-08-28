/Chandra Grahan 2026: नकारात्मकता दूर करना है तो चंद्र ग्रहण खत्म होते ही करें ये 4 काम, देखें दान की लिस्ट

Chandra Grahan 2026 Niyam: सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, हिंदू धर्म में इनका विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण लगने और समाप्त होने तक हर ओर नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है. ऐसे में इस तरह की ऊर्जा को दूर करने व ग्रहण के कारण लगने वाले चंद्र दोष को दूर करने के लिए दान के साथ ही ऐसे 4 काम कर सकते हैं जो अति प्रभावशाली बताए गए हैं. आज यानी 28 अगस्त को सुबह 09:08 बजे से साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग चुका है जिसे भारत में नहीं देखा जा रहा है. ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं है. भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा.
चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही स्नान आदि कर चंद्र देव से जुड़ी चीजों का दान करना शुभ फलदायी माना गया है. इसके अलावा साफ-सफाई, गंगाजल का छिड़काव आदि भी किया जा सकता है. आइए जानें चंद्र ग्रहण के समाप्त होते ही कौन से 4 काम करें ताकि सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो सके और कुंडली से चंद्र दोष भी दूर हो जाए
चंद्र देव से जुड़ी कुछ सफेद चीजों का ग्रहण के बाद दान करने से जीवन की परेशानियों का अंत होता है, इन चीजों के दान से कुंडली से चंद्र दोष का नाश होता है और सभी तरह की नकारात्मकता का भी नाश होता है. देखें दान लिस्ट
अन्न दान करें जैसे चावल आदि
दूध, चीनी और आटा
सफेद कपड़ा, सफेद मिठाई
मोती या चांदी का दान
शंख का दान
जल का दान
चंद्र ग्रहण समाप्त होने पर घर में झाड़ू जरूर लगाएं. पोछा लगाएं और गंगाजल का छिड़काव करें. अगर गंगाजल न हो तो पोछे के पानी में चुटकी भर नमक डाल दें. इससे सभी तरह की नकारात्मकता का नाश होगा. घर के शुद्धिकरण के लिए गंगाजल को घर के मंदिर, तुलसी के पौधे आदि में छिड़क दें.
चंद्र ग्रहण के बाद घर की साफ-सफाई तो जरूरी है इसके साथ ही तन-मन का शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी है. घर साफ करने के बाद खुद भी नहा लें और फिर भगवान का ध्यान कर घी का दीपक और धूप जलाएं. इसे पूरे घर में घुमाएं. ऐसा करने से मन और दिमाग शांत रहेगा.
चंद्र ग्रहण समाप्त होने पर जब भी पहला भोजन बनाएं तो उसमें से सबसे पहले गाय के लिए भोजन या रोटी निकालें और खिलाएं. इस एक काम को करने से ग्रहण के दोषों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी और ऐसा करना भाग्य को भी तेज करेगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)