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Chandra Grahan 2026: नकारात्मकता दूर करना है तो चंद्र ग्रहण खत्म होते ही करें ये 4 काम, देखें दान की लिस्ट

Chandra Grahan 2026 Daan: चंद्र ग्रहण खत्म होन के बाद कुछ नियमों का पालन करना जरूर होता है ताकि सभी तरह की नकारात्मक उर्जा को दूर किया जा सके. आइए जानें ग्रहण समाप्त होते ही किन चीजों का दान करें और कौन से 4 काम करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 28, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:25 AM IST
Chandra Grahan 2026: नकारात्मकता दूर करना है तो चंद्र ग्रहण खत्म होते ही करें ये 4 काम, देखें दान की लिस्ट
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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