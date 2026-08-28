/Chandra Grahan 2026: नकारात्मकता दूर करना है तो चंद्र ग्रहण खत्म होते ही करें ये 4 काम, देखें दान की लिस्ट

Chandra Grahan 2026 Niyam: सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, हिंदू धर्म में इनका विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण लगने और समाप्त होने तक हर ओर नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है. ऐसे में इस तरह की ऊर्जा को दूर करने व ग्रहण के कारण लगने वाले चंद्र दोष को दूर करने के लिए दान के साथ ही ऐसे 4 काम कर सकते हैं जो अति प्रभावशाली बताए गए हैं. आज यानी 28 अगस्त को सुबह 09:08 बजे से साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग चुका है जिसे भारत में नहीं देखा जा रहा है. ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं है. भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा.