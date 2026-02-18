Advertisement
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के दौरान कैसे रखें मन को शांत, नकारात्मक सोच को दूर करने के क्या हैं उपाय? नोट कर लें

Chandra Grahan 2026 Ke Upay: फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है. ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को एक अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है. आइए जानें किन उपायों को करके ग्रहण के दौरान मन को शांत रखा जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 18, 2026, 02:53 PM IST
Chandra Grahan 2026

Lunar Eclipse 2026 Remedies: इस साल लगने वाले सबसे पहले चंद्र ग्रहण का पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा. इस साल फाल्गुन पूर्णिमा पर 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है. ज्योतिष अनुसार चंद्र ग्रहण का लगना एक अशुभ घटना है. ग्रहण के दौरान मन शांत रहे और जीवन में सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि कुछ उपाय किए जाएं. कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से जीवन पर चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव न पड़ सके. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

चंद्र ग्रहण के खास उपाय
चंद्र ग्रहण पर भगवान से प्रार्थना करें
चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान करें और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए लगातार प्रर्थना करते रहें. ग्रहण में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं लेकिन ध्यान करने पर कोई रोक नहीं होती है. ग्रहण के समय मौन धारण करें और नाम जाप करते रहें. इसके शुभ फल प्राप्त होंगे.

रामायण या भागवत कथा सुनें
चंद्र ग्रहण लगने पर शांत मन से भगवान का ध्यान करें और रामायण या भागवत कथा सुने और सुनाएं. इन कथाओं के पाठ से मानसिक शांति बनी रहती है और भगवान की कृपा जीवन पर बनी रहती है.

हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ
चंद्र ग्रहण लगने पर मन को शांत रखें और सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके अलावा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. मन से नकारात्मक विचार नहीं आते हैं और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है. 

इन मंत्रों का करें जाप
दांपत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए और आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करें- 
मंत्र है- “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः”

स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए व ग्रहण के दौरान मानसिक रूप से शांत रहने के लिए इस मंत्र का जाप करें.
मंत्र है- “ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः”

चंद्र ग्रहण लगने पर "ॐ नमः शिवाय", "गायत्री मंत्र" या गुरु मंत्र का जाप करें तो विशेष फलों की प्राप्ति कर सकेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

