Lunar Eclipse 2026: साल 2026 के 2 ग्रहण लग चुके हैं और 2 ग्रहण लगने बाकी हैं. चिंता की बात यह है कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के दिन लग रहा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अब रक्षाबंधन कैसे मनेगा? राखी कब बांधी जाएगी. राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है?
यदि आपके मन में भी ये सारी उलझनें है तो यह खबर आपके लिए ही है. इसे पढ़कर अपने सारे डाउट दूर कर लें. क्योंकि हिंदू धर्म में हर शुभ काम करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है और ग्रहण काल में कोई भी शुभ-मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है.
साल 2026 में रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा. इसी दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा. वहीं वैज्ञानिक भाषा में इसे ब्लड मून कहा जाएगा. यह साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा.
भारतीय समयानुसार, चंद्र ग्रहण 28 अगस्त की सुबह 06 बजकर 53 मिनट पर शुरू होगा और दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर समाप्त हो जाएगा. चूंकि यह चंद्र ग्रहण दिन में लग रहा है इसलिए यह भारत में दिखाई नहीं देगा.
चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा. लिहाजा रक्षाबंधन का त्योहार मनाने में कोई रुकावट नहीं आएगी और बहनें अपने भाईयों को बिना किसी बाधा के राखी बांध सकेंगी.
इस साल 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 10 मिनट से 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. इसके बाद राहुकाल लगने से राखी बांधना अशुभ फल देगा. वहीं रक्षाबंधन पर्व श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाते हैं जो इस साल 27 अगस्त 2026 की सुबह 9 बजकर 9 मिनट से 28 अगस्त 2026 की सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगी.
यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों में नजर आएगा.
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(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)