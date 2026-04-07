Chandra Grahan 2026: इस दिन लगेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण, नोट कर लें तारीख और सूतक काल समेत जरूरी बातें

Chandra Grahan 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान के नजरिए से सूर्य या चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण सावन मास की पूर्णिमा यानी रक्षा बंधन के दिन लगेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या है, सूतक काल मान्य होगा या नहीं और यह कहां-कहां नजर आएगा.
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Chandra Grahan 2026 Date: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को बेहद खास महत्व दिया गया है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगा था. जबकि, दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बता रहे हैं कि इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण बेहद खास है. ऐसा इसलिए क्योंकि श्रावण पूर्णिमा पर लगने वाला चंद्र ग्रहण गहरे लाल रंग का दिखाई देगा. इसलिए इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जा रहा है. मान्यता है कि जब कभी भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका इंसान के जीवन पर खास असर पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं इस साल के दूसरे चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या है, सूतक काल कब से लगेगा, कहां-कहां नजर आएगा और इसका सूतक मान्य होगा या नहीं.
|ग्रहण की अवस्था
|सटीक समय (IST)
|विवरण
|उपछाया ग्रहण का आरंभ
|सुबह 06:53 बजे
|चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी छाया में प्रवेश करेगा।
|आंशिक ग्रहण की शुरुआत
|सुबह 08:03 बजे
|चंद्रमा का हिस्सा काला/लाल दिखना शुरू होगा।
|ग्रहण का मध्य (Peak)
|सुबह 09:42 बजे
|चंद्रमा का 93% हिस्सा पृथ्वी की छाया में होगा।
|आंशिक ग्रहण की समाप्ति
|सुबह 11:21 बजे
|चंद्रमा पृथ्वी की मुख्य छाया से बाहर निकलेगा।
|ग्रहण का पूर्ण समापन
|दोपहर 12:31 बजे
|उपछाया ग्रहण खत्म और चंद्रमा सामान्य होगा।
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, श्रावण मास की पूर्णिमा (रक्षा बंधन) पर लगने वाला इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण बेहद खास होगा. चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की घनी छाया से गुजरेगा तो वह गहरे लाल रंग का नजर आएगा. इसलिए इस चंद्र ग्रहण को ज्योतिषी और वैज्ञानिक ब्लड मून कह रहे हैं. वैसे तो यह चंद्र ग्रहण आंशिक होगा, लेकिन खास बात ये है कि इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा के लगभग 93 फीसदी हिस्से को ढक लेगा.
चूंकि, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण सावन मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन लगेगा. ऐसे में लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि क्या इसका सूतक काल भाई-बहन के पावन पर्व को प्रभावित करेगा. ऐसे में बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह और दोपहर के बीच लगेगा. उस वक्त भारत में सूर्योदय हो चुका होगा. इस वजह से यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. शास्त्रों के अनुसार, जो ग्रहण आखों से नहीं देखा जाता है, उसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता. वैसे चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है.
वैसे तो यह चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. बता दें कि साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से यूरोप,अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्से और प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा.
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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)