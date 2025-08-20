Chandra Grahan 2025: चंद्रग्रहण पर खून की तरह लाल नजर आएगा चंद्रमा, जानें कब लगेगा, कहां दिखेगा और क्या होगा सूतक काल
Chandra Grahan 2025: चंद्रग्रहण पर खून की तरह लाल नजर आएगा चंद्रमा, जानें कब लगेगा, कहां दिखेगा और क्या होगा सूतक काल

Chandra Grahan 2025 Date: इस बार का चंद्रग्रहण बेहद खास रहने वाला है. इस दिन चंद्रमा खून की तरह लाल हो जाएगा. आइए जानते हैं चंद्रग्रहण की तारीख, समय, कहां-कहां नजर आएगा और इसका सूतक काल क्या रहेगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:49 PM IST
Chandra Grahan 2025: चंद्रग्रहण पर खून की तरह लाल नजर आएगा चंद्रमा, जानें कब लगेगा, कहां दिखेगा और क्या होगा सूतक काल

Chandra Grahan 2025 Date and Time: भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यानी इस साल 7 सितंबर को पूर्ण चंद्रग्रहण लगने जा रहा है. खगोल विज्ञान के अनुसार यह एक पूर्ण चंद्रग्रहण (Blood Moon) होगा, जो दुनिया के कई हिस्सों से दिखाई देगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रग्रहण का महत्व अत्यधिक होता है और इसी वजह से सूतक काल में विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है. चंद्र ग्रहण को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल होते हैं कि यह लगेगा कब, दिखेगा कहां-कहां, ग्रहण का सूतक काल क्या है और इस दौरान किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल सितंबर में चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कहां-कहां नजर आएगा और इस ग्रहण का सूतक काल क्या है. 

कब लगेगा चंद्र ग्रहण 2025?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह चंद्रग्रहण भारतीय समय के अनुसार, 7 सितंबर को रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू होगा. जबकि पूर्ण ग्रहण का समय रात 10 बजे से 12 बजकर 22 मिनट तक रहेगा. वहीं इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 8 सितंबर को रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगी. सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की है. 

चंद्र ग्रहण 2025 सूतक काल

हिंदू धर्म में चंद्रग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से शुरू हो जाएगा. सूतक काल की समाप्ति 8 सितंबर को रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगी. सूतक काल के दौरान मंदिरों के द्वार बंद रहते हैं और पूजा-पाठ, भोजन बनाना एवं ग्रहण से संबंधित वर्जनाओं का पालन किया जाता है.

यह भी पढ़ें: अपार सुख-समृद्धि देता है रत्नों का राजा हीरा, Gen-Z के इन राशियों के लिए वरदान

 

कहां-कहां दिखेगा?

यह पूर्ण चंद्रग्रहण भारत सहित एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर क्षेत्र से स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. भारत में यह ग्रहण रात को साफ आकाश में आसानी से देखा जा सकेगा. खगोलविद इसे ‘ब्लड मून’ कह रहे हैं क्योंकि इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए दिखाई देगा.

 धार्मिक मान्यता

धार्मिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि ग्रहण काल में मंत्र-जप और भगवान का स्मरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. वहीं सूतक काल में भोजन, शुभ कार्य और नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए.ऐसा करना अशुभ माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

