Lunar Eclipse 2026 : चंद्र ग्रहण 3 मार्च को, भद्रा काल का भी साया, फिर होलिका दहन कब? जानें शास्‍त्र सम्‍मत तारीख और समय

Lunar Eclipse 2026 : चंद्र ग्रहण 3 मार्च को, भद्रा काल का भी साया, फिर होलिका दहन कब? जानें शास्‍त्र सम्‍मत तारीख और समय

Total Lunar Eclipse 2026 Astrology : 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है और इसी दिन फाल्‍गुन पूर्णिमा है. फाल्‍गुन पूर्णिमा की रात को ही होलिका दहन होता है, अब इस साल होली जलने की तारीख को लेकर पेंच फंस गया है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:01 AM IST
चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन का उचित समय
चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन का उचित समय (फोटो क्रेडिट - AI)

Holi kab jalegi : इस साल फाल्‍गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने से होली जलने की तारीख को लेकर भारी पेंच फंस गया है. 3 मार्च की दोपहर से चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसका सूतक 9 घंटे पहले सुबह 6 बजकर 20 मिनट से ही प्रारंभ हो जाएगा. चूंकि होलिका दहन फाल्‍गुन पूर्णिमा को किया जाता है, ऐसे में होलिका दहन कब होगा, इसे लेकर लोगों में असमंजस है. क्‍योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान और इसके सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. 3 मार्च को लग रहा पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए धर्म और ज्‍योतिष के अनुसार इसका सूतक काल माना जाएगा.  

चंद्र ग्रहण 2026 का भारत में समय 

साल 2026 का लगने वाला चंद्र ग्रहण 3 मार्च की दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और शाम को 6 बजकर 46 मिनट पर समाप्‍त होगा. हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले सुबह 6 बजकर 20 मिनट से शुरू हो जाएगा. इस तरह सारे शुभ कार्यों पर सुबह से ही रोक लग जाएगी. मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे. कोई भी पूजा-पाठ आदि कार्य नहीं होंगे. बुजुर्गों, बीमारों और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर अन्‍य लोगों के लिए खाना-पीना वर्जित रहेगा. साथ ही इस दिन ब्‍लड मून नजर आएगा. 

फाल्‍गुन पूर्णिमा 2026 तिथि 

पंचांग के अनुसार फाल्‍गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम को 5:15 बजे से प्रारंभ होगी और 3 मार्च को दोपहर बाद दिन में 4:33 बजे समाप्‍त होगी. ऐसे में स्‍नान-दान के लिए पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को मानी जाएगी. वहीं पूर्णिमा व्रत 2 मार्च को रखना उचित होगा. 

होली जलने में भद्रा बिगाड़ रही खेल 

अब सवाल उठता है कि होली कब जलाई जाए? धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार होलिका दहन के लिए 3 स्थितियां देखी जाती है. पहला, पूर्णिमा तिथि होना, दूसरा रात्रि काल में दहन होता है और तीसरा भद्रा मुक्‍त समय होना. जब ये तीनों स्थितियां होती हैं, तभी होलिका दहन होता है. इस साल यदि 3 मार्च को पूर्णिमा मानें तो चंद्र ग्रहण समाप्‍त होने के बाद ही होलिका दहन हो सकेगा, लेकिन तब तक पूर्णिमा तिथि ही समाप्‍ हो जाएगी. वहीं 2 मार्च को होलिका दहन करें तो भद्रा काल खेल बिगाड़ रहा है. 

भद्रा भी बिगाड़ रही खेल 

शास्त्रों के अनुसार भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन करना श्रेष्ठ माना गया है. 2 मार्च की शाम को जब 05:15 बजे से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, तभी से भद्रा काल भी लग रहा है. जो कि 3 मार्च की तड़के सुबह 04:46 बजे तक रहेगी. शास्त्रागत मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन मध्य रात्रि से पूर्व कर लेना ही उचित होता है. ऐसी स्थिति में भद्रा का मुख त्याग कर भद्रा के पुच्छ में रात 12:50 बजे से पूर्व होलिका दहन करने का मुहूर्त उत्तम होगा. 

वहीं कुछ लोगों को कहना है कि 3 मार्च की तड़के सुबह भद्रा समाप्‍त होने के बाद और 6 बजकर 20 मिनट पर चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले होलिका दहन किया जाए. लेकिन होलिका दहन सुबह करना उचित नहीं माना जाता है. कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में 2 मार्च को रात 12:50 बजे से डेढ़ घंटे बाद 2:38 बजे के बीच होलिका दहन करना शुभ रहेगा. वहीं 3 मार्च को छोड़कर फिर 4 मार्च को होली खेलना या धुलैण्‍डी मनाना उचित होगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

