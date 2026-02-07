Chankya Niti: समाज की नजरों में पाना है सम्मान, तो अपनाएं बुद्धिमान व्यक्ति के ये गुप्त गुण

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को राजनीति और कूटनीति का महान ज्ञाता माना जाता है. चाणक्य नीति में उन्होंने मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने के लिए कई सूत्र दिए हैं. चाणक्य कहते हैं कि समाज उस व्यक्ति को सबसे अधिक विद्वान, बुद्धिमान और समझदार मानता है, जिसके पास विपरीत परिस्थितियों में भी सही आचरण करने की कला होती है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर मौजूद कुछ विशेष गुण उन्हें समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं. इन्हीं गुणों की बदौलत व्यक्ति समाज में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ता है. ऐसें आइए जानते हैं चाणक्य की उन नीतियों के बारे में, जो किसी व्यक्ति को समाज में बड़ा सम्मान, बड़ी प्रतिष्ठा और यश दिला सकते हैं.

वाणी पर नियंत्रण

एक विवेकशील व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसकी वाणी है. चाणक्य के अनुसार, बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलता है. वह कभी भी बिना सोचे-समझे या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देता. उसे इस बात का पता होता है कि कड़वे शब्द बने-बनाए रिश्तों को तोड़ सकते हैं. वह कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है, उसकी बातों में तर्क और गहराई होती है, जिससे समाज में उसका प्रभाव बढ़ता है.

न्यायसंगत निर्णय

बुद्धिमान व्यक्ति की एक मुख्य खूबी यह है कि वह भावनाओं के आवेग में बहकर निर्णय नहीं लेता. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसे सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट अंतर पता हो, वही वास्तव में समझदार है. वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ को न देखते हुए समाज के हित के बारे में भी सोचता है. कठिन समय में उसका यही विवेक उसे सही लक्ष्य चुनने में मदद करता है.

समय को महत्व देना

समय की कद्र करना बुद्धिमानी का पर्याय है. चाणक्य नीति के अनुसार, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब सक्रिय होना है और कब मौन रहना है।. ऐसे लोग परिस्थितियों के दास नहीं होते, बल्कि वे खुद को समय की मांग के अनुसार ढाल लेते हैं. हालात कैसे भी हों, वे अपनी सूझबूझ से रास्ता निकाल लेते हैं और कभी रुकते नहीं हैं.

संकट में धैर्य और संयम

क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में रखना जानता है. चाणक्य कहते हैं कि अपमान, आर्थिक हानि या किसी भी बड़ी विपदा के समय जो व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खोता, वही समाज में सम्मान का अधिकारी होता है. शांत मन से लिया गया फैसला ही इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है.

हमेशा सीखने का मन

बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह अहंकार नहीं पालता कि वह सबकुछ जानता है. चाणक्य के अनुसार, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. एक समझदार व्यक्ति अपनी गलतियों के साथ-साथ दूसरों के अनुभवों से भी सीखता है. ज्ञान के प्रति उसकी यही विनम्रता और जिज्ञासा उसे हमेशा अपडेट रखती है, जिससे समाज में उसकी बौद्धिक क्षमता तरजीह दी जाती है.

