Advertisement
trendingNow13101389
Hindi Newsधर्मChankya Niti: समाज की नजरों में पाना है सम्मान, तो अपनाएं बुद्धिमान व्यक्ति के ये गुप्त गुण

Chankya Niti: समाज की नजरों में पाना है सम्मान, तो अपनाएं बुद्धिमान व्यक्ति के ये गुप्त गुण

Chanakya Niti about Intelligence: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति के कुछ विशेष गुणों का जिक्र किया है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर ये गुण किसी व्यक्ति में मौजूद हैं, तो उसे समाज में खूब मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं उन विशेष गुणों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 07, 2026, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chankya Niti: समाज की नजरों में पाना है सम्मान, तो अपनाएं बुद्धिमान व्यक्ति के ये गुप्त गुण

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को राजनीति और कूटनीति का महान ज्ञाता माना जाता है. चाणक्य नीति में उन्होंने मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने के लिए कई सूत्र दिए हैं. चाणक्य कहते हैं कि समाज उस व्यक्ति को सबसे अधिक विद्वान, बुद्धिमान और समझदार मानता है, जिसके पास विपरीत परिस्थितियों में भी सही आचरण करने की कला होती है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर मौजूद कुछ विशेष गुण उन्हें समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं. इन्हीं गुणों की बदौलत व्यक्ति समाज में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ता है. ऐसें आइए जानते हैं चाणक्य की उन नीतियों के बारे में, जो किसी व्यक्ति को समाज में बड़ा सम्मान, बड़ी प्रतिष्ठा और यश दिला सकते हैं. 

वाणी पर नियंत्रण

एक विवेकशील व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसकी वाणी है. चाणक्य के अनुसार, बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलता है. वह कभी भी बिना सोचे-समझे या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देता. उसे इस बात का पता होता है कि कड़वे शब्द बने-बनाए रिश्तों को तोड़ सकते हैं. वह कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है, उसकी बातों में तर्क और गहराई होती है, जिससे समाज में उसका प्रभाव बढ़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यायसंगत निर्णय

बुद्धिमान व्यक्ति की एक मुख्य खूबी यह है कि वह भावनाओं के आवेग में बहकर निर्णय नहीं लेता. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसे सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट अंतर पता हो, वही वास्तव में समझदार है. वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ को न देखते हुए समाज के हित के बारे में भी सोचता है. कठिन समय में उसका यही विवेक उसे सही लक्ष्य चुनने में मदद करता है.

समय को महत्व देना

समय की कद्र करना बुद्धिमानी का पर्याय है. चाणक्य नीति के अनुसार, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब सक्रिय होना है और कब मौन रहना है।. ऐसे लोग परिस्थितियों के दास नहीं होते, बल्कि वे खुद को समय की मांग के अनुसार ढाल लेते हैं. हालात कैसे भी हों, वे अपनी सूझबूझ से रास्ता निकाल लेते हैं और कभी रुकते नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: इन 4 आदतों वाले लोग जीवनभर काटते हैं कंगाली, साक्षात लक्ष्मी भी मोड़ लेती हैं मुंह!

संकट में धैर्य और संयम

क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में रखना जानता है. चाणक्य कहते हैं कि अपमान, आर्थिक हानि या किसी भी बड़ी विपदा के समय जो व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खोता, वही समाज में सम्मान का अधिकारी होता है. शांत मन से लिया गया फैसला ही इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है.

हमेशा सीखने का मन

बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह अहंकार नहीं पालता कि वह सबकुछ जानता है. चाणक्य के अनुसार, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. एक समझदार व्यक्ति अपनी गलतियों के साथ-साथ दूसरों के अनुभवों से भी सीखता है. ज्ञान के प्रति उसकी यही विनम्रता और जिज्ञासा उसे हमेशा अपडेट रखती है, जिससे समाज में उसकी बौद्धिक क्षमता तरजीह दी जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chankya Niti

Trending news

Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
India US Deal
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता
Assam News in hindi
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता
घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
West Bengal news
घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
Valentine Week 2026
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
Kerala elections
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
BJP Councillor
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
India-US trade deal
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
Shashi Tharoor
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन