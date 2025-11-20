Advertisement
Chankya Niti: गांठ बांध लें आचार्य चाणक्य की ये 5 बातें, सुकून से कटेगी जिंदगी, सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकेगा!

Chanakya Niti In Hindi: आचार्य चाणक्य के अनुसार, जीवन को सुखपूर्वक बिताने के लिए, संकटों और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:33 PM IST
Chanakya Niti
Chanakya Niti For Success: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई हैं जो समय के बदलाव के साथ भी किसी व्यक्ति को सही रास्ता दिखा सकती है. जीवन के सभी कष्टों को दूर करने और चुनौतियों से पार पाने में मदद कर सकती है. हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक समय ऐसा जरूर आता है जिसमें वह हताश और हारा हुआ महसूस करहता है लेकिन अगर जीवन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को अपना लिया जाए तो एक बार फिर से जीवन सही रास्ते पर चल सकता है और सफलता के रास्ते खुल सकते हैं. आइए आचार्य चाणक्य की बताई 5 बातें जानें जिसे अपनाकर जीवन में शांति और सुकून लाया जा सकता है.

आचार्य चाणक्य की बताई गई बातें जिन्हें अपनाकर पा सकते हैं जीवन में शांति और सफलता!
आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई वो महत्वपूर्ण बातें जिनको जीवन में अपना लिया जाए तो व्यक्ति हर ओर से सफलता की प्राप्ति कर सकता है और जीवन शांति और सुकून से बिता सकता है. आइए आचाक्य चाणक्य की दी गई सीख में से कुछ को जानें जिनको अपनाने से जीवन में की दिक्कतों से पार पाया जा सकता है. 

बूंद-बूंद से घड़ा भरता है: आचार्य चाणक्य के अनुसार, जिस तरह बूंद-बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह निरंतर इकट्ठा करने से धन संचित होता है और विद्याव धर् प्राप्त होता है.

ऐसा व्यक्ति हो जाता है नष्ट: चाणक्य नीति के अनुसार, बिना सोचे-समझे जो व्यक्ति अपनी क्षमता से कहीं अधिक धन खर्च करने लगता है, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्बल से लड़ाई करता है वह जल्द नष्ट हो जाता है.

इस तरह का आचरण है श्रेष्ठ: चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति किसी और की स्त्री का भी सम्मान करे, किसी और के धन को हड़पने की इच्छा न रखें और सबके साथ उसी तरह के आचरण करे जिस तरह का आचरण स्वयं के साथ करवाने की इच्छा रखता है, इस तरह का व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है और ऐसे ही आचरण को श्रेष्ठ कहा जाता है.

वो व्यक्ति जो खुद को पहचानता है: चाणक्य के अनुसार एक समझदार व्यक्ति हमेशा यह विचार करता है कि मेरा समय कैसा चल रहा है? मेरे मित्र कैसे और कितने हैं? जहां वह रहता है वह जगह कैसी है और उसकी कमाई व उसका खर्च कैसा है. वह कौम है और वह क्या करने में समर्थ हैं?

लगातार अभ्यास: आचार्य चाणक्य के अनुसार, लगातार अभ्यास करने से ही विद्या मिलती है. उत्तम गुण और स्वभाव से कुल का गौरव व यश बना रहता  है. व्यक्ति के गुणों से ही उसकी श्रेष्ठता का पता चलता है.

