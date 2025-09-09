Shiv Ji 108 Names: पितृ पक्ष में कर लिया शिव जी के 108 नामों का जाप, तो होगी महादेव की कृपा और मनोकामनाएं होंगी पूरी!
Advertisement
trendingNow12914265
Hindi Newsधर्म

Shiv Ji 108 Names: पितृ पक्ष में कर लिया शिव जी के 108 नामों का जाप, तो होगी महादेव की कृपा और मनोकामनाएं होंगी पूरी!

108 Names of Lord Shiva: धार्मिक मतानुसार पितृ पक्ष के दौरान पृथ्वी पर पितर उतरते हैं और अपने वंशजों से तर्पण (Pitru Paksha 2025) और श्राद्ध स्वीकार करते हैं. पितरों की कृपा से व्यक्ति के जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shiv Ji 108 Names
Shiv Ji 108 Names

Shiva Ji Ke 108 Naam: सनतान धर्म में पितृ पक्ष के 16 दिनों का बहुत महत्व बताया गया है. पितृ पक्ष के दौरान सभी पितर पृथ्वी पर आकर अपने वंशजों से श्राद्ध और तर्पण स्वीकार करते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पक्ष में जो भी व्यक्ति तर्पण और श्राद्ध कर्म कर अपने पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है. इसके साथ ही तीन पीढ़ी के पूर्वज मोक्ष प्राप्त कर जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं. वहीं, अकाल मृत्यु पाने वाले लोगों को भी इस दौरान श्राद्ध कर्म से तृप्ति मिलती है. ध्यान दें कि पितृ पक्ष में महादेव का ध्यान करने और उनके मंत्रों का जाप करने का भी बहुत महत्व बताया गया है. श्राद्ध पक्ष (Shradh Paksha) में जो भी भक्त महादेव की पूजा कर उनके 108 नाम का जाप करता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और उसके पितरों को भी शांति मिलती है. व्यक्ति पर हमेशा महादेव की कृपा बनी रहती है. आइए भगवान शिव के 108 नाम जानें.

भगवान शिव के 108 नाम
1. "ॐ महाकाल नमः"

2. "ॐ भीमेश्वर नमः"

Add Zee News as a Preferred Source

3. "ॐ विषधारी नमः"

4. "ॐ बम भोले नमः"

5. "ॐ विश्वनाथ नमः"

6. "ॐ अनादिदेव नमः"

7. "ॐ उमापति नमः"

8. "ॐ गोरापति नमः"

9. "ॐ गणपिता नमः"

10. "ॐ ओंकार स्वामी नमः"

11. "ॐ ओंकारेश्वर नमः"

12. "ॐ शंकर त्रिशूलधारी नमः"

13. "ॐ भोले बाबा नमः"

14. "ॐ शिवजी नमः"

15. "ॐ रुद्रनाथ नमः"

16. "ॐ भीमशंकर नमः"

17. "ॐ नटराज नमः"

18. "ॐ प्रलेयन्कार नमः"

19. "ॐ चंद्रमोली नमः"

20. "ॐ डमरूधारी नमः"

21. "ॐ चंद्रधारी नमः"

22. "ॐ दक्षेश्वर नमः"

23. "ॐ घ्रेनश्वर नमः"

24. "ॐ मणिमहेश नमः"

25. "ॐ अनादी नमः"

26. "ॐ अमर नमः"

27. "ॐ आशुतोष महाराज नमः"

28. "ॐ विलवकेश्वर नमः"

29. "ॐ भोलेनाथ नमः"

30. "ॐ कैलाश पति नमः"

31. "ॐ भूतनाथ नमः"

32. "ॐ नंदराज नमः"

33. "ॐ नन्दी की सवारी नमः"

34. "ॐ ज्योतिलिंग नमः"

35. "ॐ मलिकार्जुन नमः"

36. "ॐ शम्भु नमः"

37. "ॐ नीलकंठ नमः"

38. "ॐ महाकालेश्वर नमः"

39. "ॐ त्रिपुरारी नमः"

40. "ॐ त्रिलोकनाथ नमः"

41. "ॐ त्रिनेत्रधारी नमः"

42. "ॐ बर्फानी बाबा नमः"

43. "ॐ लंकेश्वर नमः"

44. "ॐ अमरनाथ नमः"

45. "ॐ केदारनाथ नमः"

46. "ॐ मंगलेश्वर नमः"

47. "ॐ अर्धनारीश्वर नमः"

48. "ॐ नागार्जुन नमः"

49. "ॐ जटाधारी नमः"

50. "ॐ नीलेश्वर नमः"

51. "ॐ जगतपिता नमः"

52. "ॐ मृत्युन्जन नमः"

53. "ॐ नागधारी नमः"

54. "ॐ रामेश्वर नमः"

55. "ॐ गलसर्पमाला नमः"

56. "ॐ दीनानाथ नमः"

57. "ॐ सोमनाथ नमः"

58. "ॐ जोगी नमः"

59. "ॐ भंडारी बाबा नमः"

60. "ॐ बमलेहरी नमः"

61. "ॐ गोरीशंकर नमः"

62. "ॐ शिवाकांत नमः"

63. "ॐ महेश्वराए नमः"

64. "ॐ महेश नमः"

65. "ॐ संकटहारी नमः"

66. "ॐ महेश्वर नमः"

67. "ॐ रुंडमालाधारी नमः"

68. "ॐ जगपालनकर्ता नमः"

69. "ॐ पशुपति नमः"

70. "ॐ संगमेश्वर नमः"

71. "ॐ अचलेश्वर नमः"

72. "ॐ ओलोकानाथ नमः"

73. "ॐ आदिनाथ न

74. "ॐ देवदेवेश्वर नमः"

75. "ॐ प्राणनाथ नमः"

76. "ॐ शिवम् नमः"

77. "ॐ महादानी नमः"

78. "ॐ शिवदानी नमः"

79. "ॐ अभयंकर नमः"

80. "ॐ पातालेश्वर नमः"

81. "ॐ धूधेश्वर नमः"

82. "ॐ सर्पधारी नमः"

83. "ॐ त्रिलोकिनरेश नमः"

84. "ॐ हठ योगी नमः"

85. "ॐ विश्लेश्वर नमः"

86. "ॐ नागाधिराज नमः"

87. "ॐ सर्वेश्वर नमः"

88. "ॐ उमाकांत नमः"

89. "ॐ बाबा चंद्रेश्वर नमः"

90. "ॐ त्रिकालदर्शी नमः"

91. "ॐ त्रिलोकी स्वामी नमः"

92. "ॐ महादेव नमः"

93. "ॐ गढ़शंकर नमः"

94. "ॐ मुक्तेश्वर नमः"

95. "ॐ नटेषर नमः"

96. "ॐ गिरजापति नमः"

97. "ॐ भद्रेश्वर नमः"

98. "ॐ त्रिपुनाशक नमः"

99. "ॐ निर्जेश्वर नमः"

100. "ॐ किरातेश्वर नमः"

101. "ॐ जागेश्वर नमः"

102. "ॐ अबधूतपति नमः"

103. "ॐ भीलपति नमः"

104. "ॐ जितनाथ नमः"

105. "ॐ वृषेश्वर नमः"

106. "ॐ भूतेश्वर नमः"

107. "ॐ बैजूनाथ नमः"

108. "ॐ नागेश्वर नमः"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Maa Durga 108 Names: नवरात्रि के दौरान पढ़ें मां दुर्गा के 108 नाम का जाप देगा चमत्कारी फल, माता करेंगी दुखों का नाश!

और पढ़ें- Numerology: इस मूलांक के जातक होते हैं शनि देव के अति प्रिय, पाते हैं सम्मान और कमाते हैं लबालब धन!

और पढ़ें- अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे राजा सूर्य, इस 4 राशि के जातक बनेंगे महाधनवान, चरम पर होगा आत्मविश्वास!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Shiv Ji 108 Names

Trending news

आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
;