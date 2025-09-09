Shiv Ji 108 Names: पितृ पक्ष में कर लिया शिव जी के 108 नामों का जाप, तो होगी महादेव की कृपा और मनोकामनाएं होंगी पूरी!

108 Names of Lord Shiva: धार्मिक मतानुसार पितृ पक्ष के दौरान पृथ्वी पर पितर उतरते हैं और अपने वंशजों से तर्पण (Pitru Paksha 2025) और श्राद्ध स्वीकार करते हैं. पितरों की कृपा से व्यक्ति के जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं.
Shiva Ji Ke 108 Naam: सनतान धर्म में पितृ पक्ष के 16 दिनों का बहुत महत्व बताया गया है. पितृ पक्ष के दौरान सभी पितर पृथ्वी पर आकर अपने वंशजों से श्राद्ध और तर्पण स्वीकार करते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पक्ष में जो भी व्यक्ति तर्पण और श्राद्ध कर्म कर अपने पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है. इसके साथ ही तीन पीढ़ी के पूर्वज मोक्ष प्राप्त कर जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं. वहीं, अकाल मृत्यु पाने वाले लोगों को भी इस दौरान श्राद्ध कर्म से तृप्ति मिलती है. ध्यान दें कि पितृ पक्ष में महादेव का ध्यान करने और उनके मंत्रों का जाप करने का भी बहुत महत्व बताया गया है. श्राद्ध पक्ष (Shradh Paksha) में जो भी भक्त महादेव की पूजा कर उनके 108 नाम का जाप करता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और उसके पितरों को भी शांति मिलती है. व्यक्ति पर हमेशा महादेव की कृपा बनी रहती है. आइए भगवान शिव के 108 नाम जानें.
भगवान शिव के 108 नाम
1. "ॐ महाकाल नमः"
2. "ॐ भीमेश्वर नमः"
3. "ॐ विषधारी नमः"
4. "ॐ बम भोले नमः"
5. "ॐ विश्वनाथ नमः"
6. "ॐ अनादिदेव नमः"
7. "ॐ उमापति नमः"
8. "ॐ गोरापति नमः"
9. "ॐ गणपिता नमः"
10. "ॐ ओंकार स्वामी नमः"
11. "ॐ ओंकारेश्वर नमः"
12. "ॐ शंकर त्रिशूलधारी नमः"
13. "ॐ भोले बाबा नमः"
14. "ॐ शिवजी नमः"
15. "ॐ रुद्रनाथ नमः"
16. "ॐ भीमशंकर नमः"
17. "ॐ नटराज नमः"
18. "ॐ प्रलेयन्कार नमः"
19. "ॐ चंद्रमोली नमः"
20. "ॐ डमरूधारी नमः"
21. "ॐ चंद्रधारी नमः"
22. "ॐ दक्षेश्वर नमः"
23. "ॐ घ्रेनश्वर नमः"
24. "ॐ मणिमहेश नमः"
25. "ॐ अनादी नमः"
26. "ॐ अमर नमः"
27. "ॐ आशुतोष महाराज नमः"
28. "ॐ विलवकेश्वर नमः"
29. "ॐ भोलेनाथ नमः"
30. "ॐ कैलाश पति नमः"
31. "ॐ भूतनाथ नमः"
32. "ॐ नंदराज नमः"
33. "ॐ नन्दी की सवारी नमः"
34. "ॐ ज्योतिलिंग नमः"
35. "ॐ मलिकार्जुन नमः"
36. "ॐ शम्भु नमः"
37. "ॐ नीलकंठ नमः"
38. "ॐ महाकालेश्वर नमः"
39. "ॐ त्रिपुरारी नमः"
40. "ॐ त्रिलोकनाथ नमः"
41. "ॐ त्रिनेत्रधारी नमः"
42. "ॐ बर्फानी बाबा नमः"
43. "ॐ लंकेश्वर नमः"
44. "ॐ अमरनाथ नमः"
45. "ॐ केदारनाथ नमः"
46. "ॐ मंगलेश्वर नमः"
47. "ॐ अर्धनारीश्वर नमः"
48. "ॐ नागार्जुन नमः"
49. "ॐ जटाधारी नमः"
50. "ॐ नीलेश्वर नमः"
51. "ॐ जगतपिता नमः"
52. "ॐ मृत्युन्जन नमः"
53. "ॐ नागधारी नमः"
54. "ॐ रामेश्वर नमः"
55. "ॐ गलसर्पमाला नमः"
56. "ॐ दीनानाथ नमः"
57. "ॐ सोमनाथ नमः"
58. "ॐ जोगी नमः"
59. "ॐ भंडारी बाबा नमः"
60. "ॐ बमलेहरी नमः"
61. "ॐ गोरीशंकर नमः"
62. "ॐ शिवाकांत नमः"
63. "ॐ महेश्वराए नमः"
64. "ॐ महेश नमः"
65. "ॐ संकटहारी नमः"
66. "ॐ महेश्वर नमः"
67. "ॐ रुंडमालाधारी नमः"
68. "ॐ जगपालनकर्ता नमः"
69. "ॐ पशुपति नमः"
70. "ॐ संगमेश्वर नमः"
71. "ॐ अचलेश्वर नमः"
72. "ॐ ओलोकानाथ नमः"
73. "ॐ आदिनाथ न
74. "ॐ देवदेवेश्वर नमः"
75. "ॐ प्राणनाथ नमः"
76. "ॐ शिवम् नमः"
77. "ॐ महादानी नमः"
78. "ॐ शिवदानी नमः"
79. "ॐ अभयंकर नमः"
80. "ॐ पातालेश्वर नमः"
81. "ॐ धूधेश्वर नमः"
82. "ॐ सर्पधारी नमः"
83. "ॐ त्रिलोकिनरेश नमः"
84. "ॐ हठ योगी नमः"
85. "ॐ विश्लेश्वर नमः"
86. "ॐ नागाधिराज नमः"
87. "ॐ सर्वेश्वर नमः"
88. "ॐ उमाकांत नमः"
89. "ॐ बाबा चंद्रेश्वर नमः"
90. "ॐ त्रिकालदर्शी नमः"
91. "ॐ त्रिलोकी स्वामी नमः"
92. "ॐ महादेव नमः"
93. "ॐ गढ़शंकर नमः"
94. "ॐ मुक्तेश्वर नमः"
95. "ॐ नटेषर नमः"
96. "ॐ गिरजापति नमः"
97. "ॐ भद्रेश्वर नमः"
98. "ॐ त्रिपुनाशक नमः"
99. "ॐ निर्जेश्वर नमः"
100. "ॐ किरातेश्वर नमः"
101. "ॐ जागेश्वर नमः"
102. "ॐ अबधूतपति नमः"
103. "ॐ भीलपति नमः"
104. "ॐ जितनाथ नमः"
105. "ॐ वृषेश्वर नमः"
106. "ॐ भूतेश्वर नमः"
107. "ॐ बैजूनाथ नमः"
108. "ॐ नागेश्वर नमः"
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
