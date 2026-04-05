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Char Dham Yatra 2026: कब खुलेंगे बाबा केदार और बद्री विशाल के कपाट? देखें चार धाम यात्रा का पूरा शेड्यूल

Char Dham Yatra 2026 Schedule: हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का विशेष महत्व है. मान्यता है कि जो कोई अपने जीवन काल में एक बार इस पवित्र यात्रा को कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल अक्षय तृतीया के दिन पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं. इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल चार धाम यात्रा कब से शुरू होगी और इसके लिए पूरा शेड्यूल क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 05, 2026, 04:05 PM IST
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Char Dham Yatra 2026: कब खुलेंगे बाबा केदार और बद्री विशाल के कपाट? देखें चार धाम यात्रा का पूरा शेड्यूल

Char Dham Yatra 2026 Date: हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को मोक्ष का द्वार माना गया है. उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यह यात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक शांति के लिए भी खास है. ऐसे में इस बार के चार धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है. बता दें कि हर साल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं. इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं. पौराणिक मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने से जीवन में सुख-समृद्धि के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है. ऐसे में अगर आप भी इस बार चार धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसके लिए पूरा शेड्यूल समेत अहम जानकारियां.

चार धाम यात्रा 2026: कपाट खुलने की तिथियां और समय

धाम का नाम कपाट खुलने की तिथि शुभ समय (लगभग) महत्व / मुख्य देवता
यमुनोत्री 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया (प्रातः) यमुना जी (सूर्यपुत्री)
गंगोत्री 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया (प्रातः) माँ गंगा (भागीरथी)
केदारनाथ 22 अप्रैल 2026 प्रातः 08:00 बजे भगवान शिव (ज्योतिर्लिंग)
बद्रीनाथ 23 अप्रैल 2026 प्रातः 06:15 बजे भगवान विष्णु 

क्या है चार धाम यात्रा का महत्व? 

यमुनोत्री धाम- चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यमुना जी सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन हैं. यहां दिव्य शिला और सूर्यकुंड की पूजा का विशेष विधान है. मान्यता है कि यहां के पवित्र जल में स्नान करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता.

गंगोत्री धाम- चार धाम की यात्रा के क्रम में यमुनोत्री के बाद श्रद्धालु गंगोत्री पहुंचते हैं. यह वह स्थान है जहां राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं. गोमुख से निकलने वाली भागीरथी में डुबकी लगाने से जन्म-जन्मान्तर के पाप धुल जाते हैं और को मोक्ष की प्राप्ति होती है.

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केदारनाथ धाम- हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने दोषों की निवृत्ति के लिए यहीं भोलेनाथ की शरण ली थी. केदारनाथ की चढ़ाई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भक्तों का 'हर-हर महादेव' का जयघोष सारी थकान मिटा देता है. यहां भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति वाले शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं.

बद्रीनाथ धाम- चार धाम यात्रा का अंतिम और प्रमुख पड़ाव बद्रीनाथ है. यह भगवान विष्णु के नर-नारायण स्वरूप की तपस्थली है. कहा गया है- "जो जाए बदरी, वो ना आए ओदरी", यानी यहां के दर्शन मात्र से व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है. यहां अलकनंदा के तट पर तप्त कुंड में स्नान और भगवान बद्री विशाल की आरती विशेष महत्व है.

चार धाम यात्रा के लिए जरूरी गाइडलाइन्स

उत्तराखंड सरकार के नियमों के अनुसार, अब चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. यह न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है, बल्कि इसके माध्यम से ही आप दर्शन टोकन और हेलीकॉप्टर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. बिना वैध पंजीकरण के यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती.

यह भी पढ़ें: अक्षय तृतीय के दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना खाली हो जाएगी धन की तिजोरी

इन बातों का भी रखें ध्यान

केदारनाथ और बद्रीनाथ अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले अपनी शारीरिक क्षमता की जांच जरूर कराएं. पहाड़ों का मौसम पल-पल बदलता रहता है. ऐसे में यात्रा शुरू करने से पहले अपने पास रेनकोट, गर्म कपड़े, आरामदायक जूते और जरूरी दवाइयां जरूर रख लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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