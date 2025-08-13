Garuda Purana: सौभाग्यशाली पत्नी के हैं ये लक्षण, ऐसे गुणों वाली जीवनसाथी संवार देती है पति का घर-परिवार

Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के अठारह महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है. इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई संवाद का विस्तृत वर्णन मिलता है. इस पवित्र ग्रंथ में मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्थाओं का उल्लेख होने के साथ-साथ, जीवन को सुखमय और संतुलित बनाने वाले गूढ़ रहस्यों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है. गरुड़ पुराण के नीतिसार में भगवान विष्णु की आराधना, व्रत, जप, तप, यज्ञ, आचरण नियम और अन्य धार्मिक सिद्धांत बताए गए हैं. इन्हें अपनाने से व्यक्ति न केवल जीवन में सुख और संपन्नता प्राप्त करता है, बल्कि नैतिक व आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनता है.

इस ग्रंथ में स्त्रियों के गुण, लक्षण, चरित्र और कर्तव्यों का भी उल्लेख मिलता है. भगवान विष्णु ने इसमें एक आदर्श पत्नी के उन विशेष गुणों के बारे में बताया है, जो परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली बनाए रखते हैं.

अच्छी पत्नी के प्रमुख गुण

पति की आज्ञा का सम्मान- गरुड़ पुराण के अनुसार, वह पत्नी गुणी और पतिव्रता कहलाती है जो पति की उचित आज्ञा का पालन करती है. इसका अर्थ अंधानुकरण नहीं है, बल्कि सही-गलत की पहचान कर पति को सही दिशा दिखाना भी पत्नी का कर्तव्य है.

गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी- विवाह के बाद पत्नी का एक प्रमुख धर्म है कि वह घर-गृहस्थी की देखभाल और सभी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाए.

यह भी पढ़ें: इन कामों में पुरुषों से कहीं ज्यादा आगे होती हैं महिलाएं, हैरान कर देगी ये 1 बात

पति का सम्मान- एक आदर्श पत्नी अपने पति के प्रति सम्मान का भाव रखती है. इससे न केवल वैवाहिक संबंध मधुर बनते हैं, बल्कि समाज में भी प्रतिष्ठा मिलती है. पति से संवाद करते समय कटु या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए.

शुद्धता और निष्ठा- विवाह के बाद पत्नी को अपने जीवनसाथी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और पराए पुरुष के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखना चाहिए. ऐसी निष्ठा वैवाहिक जीवन में स्थिरता और आनंद लाती है.

परिवारजनों का आदर- पत्नी को पति के परिवार के सभी सदस्यों, बड़े-बुजुर्गों और छोटे-बालकों तक, सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए. ऐसा करने से ससुराल में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)