Garuda Purana: सौभाग्यशाली पत्नी के हैं ये लक्षण, ऐसे गुणों वाली जीवनसाथी संवार देती है पति का घर-परिवार
Advertisement
trendingNow12878910
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: सौभाग्यशाली पत्नी के हैं ये लक्षण, ऐसे गुणों वाली जीवनसाथी संवार देती है पति का घर-परिवार

Garuda Purana: गरुड़ पुराण के नीतिसार में भगवान विष्णु की आराधना, व्रत, जप, तप, यज्ञ, आचरण नियम और अन्य धार्मिक सिद्धांत बताए गए हैं. इन्हें अपनाने से व्यक्ति जीवन में सुख और संपन्नता प्राप्त करता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: सौभाग्यशाली पत्नी के हैं ये लक्षण, ऐसे गुणों वाली जीवनसाथी संवार देती है पति का घर-परिवार

Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के अठारह महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है. इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई संवाद का विस्तृत वर्णन मिलता है. इस पवित्र ग्रंथ में मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्थाओं का उल्लेख होने के साथ-साथ, जीवन को सुखमय और संतुलित बनाने वाले गूढ़ रहस्यों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है. गरुड़ पुराण के नीतिसार में भगवान विष्णु की आराधना, व्रत, जप, तप, यज्ञ, आचरण नियम और अन्य धार्मिक सिद्धांत बताए गए हैं. इन्हें अपनाने से व्यक्ति न केवल जीवन में सुख और संपन्नता प्राप्त करता है, बल्कि नैतिक व आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनता है.

इस ग्रंथ में स्त्रियों के गुण, लक्षण, चरित्र और कर्तव्यों का भी उल्लेख मिलता है. भगवान विष्णु ने इसमें एक आदर्श पत्नी के उन विशेष गुणों के बारे में बताया है, जो परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली बनाए रखते हैं.

अच्छी पत्नी के प्रमुख गुण

पति की आज्ञा का सम्मान- गरुड़ पुराण के अनुसार, वह पत्नी गुणी और पतिव्रता कहलाती है जो पति की उचित आज्ञा का पालन करती है. इसका अर्थ अंधानुकरण नहीं है, बल्कि सही-गलत की पहचान कर पति को सही दिशा दिखाना भी पत्नी का कर्तव्य है.

गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी- विवाह के बाद पत्नी का एक प्रमुख धर्म है कि वह घर-गृहस्थी की देखभाल और सभी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाए.

यह भी पढ़ें: इन कामों में पुरुषों से कहीं ज्यादा आगे होती हैं महिलाएं, हैरान कर देगी ये 1 बात

पति का सम्मान- एक आदर्श पत्नी अपने पति के प्रति सम्मान का भाव रखती है. इससे न केवल वैवाहिक संबंध मधुर बनते हैं, बल्कि समाज में भी प्रतिष्ठा मिलती है. पति से संवाद करते समय कटु या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए.

शुद्धता और निष्ठा- विवाह के बाद पत्नी को अपने जीवनसाथी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और पराए पुरुष के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखना चाहिए. ऐसी निष्ठा वैवाहिक जीवन में स्थिरता और आनंद लाती है.

परिवारजनों का आदर- पत्नी को पति के परिवार के सभी सदस्यों, बड़े-बुजुर्गों और छोटे-बालकों तक, सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए. ऐसा करने से ससुराल में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
ahmedabad plane crash
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
Rajiv Pratap Rudy
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
;