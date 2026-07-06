/Chaturmas 2026: देवशयनी एकादशी के बाद थम जाएंगे मांगलिक कार्य, जानें शादी और जनेऊ संस्कार तक... कब शुरू होंगी शुभ तिथियां

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत के बाद इस साल 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास शुरू होकर 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी व्रत पर खत्म होगा. अगर आपके घर में किसी के विवाह या बच्चों के जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश या कोई और मांगलिक कार्यों के आयोजन पर बात चल रही है तो आपको इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि आखिर चौमासे के बाद शुभ मुहूर्त कब से शुरू होंगे. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 12 जुलाई के बाद विवाह और जनेऊ यानी उपनयन संस्कार व अन्य सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.