/Chaturmas 2026: देवशयनी एकादशी के बाद थम जाएंगे मांगलिक कार्य, जानें शादी और जनेऊ संस्कार तक... कब शुरू होंगी शुभ तिथियां

Chaturmas 2026: संयम-समर्पण, भक्ति-भजन, आत्म-शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति को समर्पित 4 महीने यानी चातुर्मास देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाता है. इन 4 माह में कोई भी मांगलिक कार्य आयोजित नहीं किए जाते और जनकल्याण जुड़े काम किए जाते हैं. दरअसल, किसी भी शुभ-मांगलिक कार्य के आयोजन के लिए देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है, खासकर भगवान विष्णु की कृपा चाहिए. ऐसे में जब 4 माह के लिए श्रीहरि योग निंद्रा में चले जाते हैं तो इस समयावधि में सभी तरह के मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है.
आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत के बाद इस साल 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास शुरू होकर 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी व्रत पर खत्म होगा. अगर आपके घर में किसी के विवाह या बच्चों के जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश या कोई और मांगलिक कार्यों के आयोजन पर बात चल रही है तो आपको इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि आखिर चौमासे के बाद शुभ मुहूर्त कब से शुरू होंगे. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 12 जुलाई के बाद विवाह और जनेऊ यानी उपनयन संस्कार व अन्य सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
जिन घरों में जोड़े के विवाह की बात चल रही है उन्हें अब 22 नवंबर तक इंतजार करना होगा. ध्यान दें 22 नवंबर 2026 से लेकर अगले साल यानी 2027 के 7 जुलाई तक विवाह के कुल 63 शुभ मुहूर्त हैं. वहीं, इस साल नवंबर और दिसंबर में भी कुछ शुभ तिथियां है जिनें विवाह का आयोजन किया जा सकता है. ये शुभ तिथियां हैं, नवंबर में 22, 25, 26 और 30 तारीख और दिसंबर में 4, 6, 9, 10, 11 और 14 तारीख.
वहीं, उपनयन यानी जनेऊ संस्कार के लिए सीधे अगले साल ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं को देखें तो 12 जुलाई के बाद इस साल उपनयन संस्कार के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है. इसके लिए अब अगले सा 9 फरवरी से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं औरमार्च, अप्रैल, मई से लेकर जुलाई तक इसके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त बनेंगे.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)