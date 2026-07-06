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Chaturmas 2026: देवशयनी एकादशी के बाद थम जाएंगे मांगलिक कार्य, जानें शादी और जनेऊ संस्कार तक... कब शुरू होंगी शुभ तिथियां

Chaturmas 2026 Devshayani Ekadashi 2026: 12 जुलाई के बाद चौमासा शुरू हो जाएगा. इसी के साथ मांगलिक कार्य रुक जाएंगे. आइए इस लेख में जानें कि 4 महीने बाद शादियों और जनेऊ संस्कार के लिए कब से शुभ मुहूर्त शुरू होंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 06, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:18 AM IST
Chaturmas 2026: देवशयनी एकादशी के बाद थम जाएंगे मांगलिक कार्य, जानें शादी और जनेऊ संस्कार तक... कब शुरू होंगी शुभ तिथियां
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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