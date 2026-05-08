Advertisement
trendingNow13209427
Hindi Newsधर्मकब से शुरू होगा चातुर्मास? 4 महीनों में पड़ेंगे साल के कई बड़े व्रत-त्‍योहार, देखें पूरी लिस्‍ट

कब से शुरू होगा चातुर्मास? 4 महीनों में पड़ेंगे साल के कई बड़े व्रत-त्‍योहार, देखें पूरी लिस्‍ट

Chaturmas in 2026: चातुर्मास के 4 महीने बहुत खास होते हैं. इस समय में पूजा-पाठ की प्रमुखता बढ़ जाती है, मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. साथ ही हर दूसरे दिन व्रत-त्‍योहार पड़ता है. यहां देखें इस साल के चातुर्मास के व्रत-त्‍योहार की लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 08, 2026, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चातुर्मास 2026 के पूरे व्रत-त्‍योहार की लिस्‍ट.
चातुर्मास 2026 के पूरे व्रत-त्‍योहार की लिस्‍ट.

Devshayani Ekadashi 2026 Date: चातुर्मास देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और देवउठनी एकादशी पर समाप्‍त होता है. इन 4 महीनों में रक्षाबंधन, जन्‍माष्‍टमी, गणेशोत्‍सव, शारदीय नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे बड़े त्‍योहार पड़ेंगे. साथ ही सावन महीना भी आएगा. 

इस साल चातुर्मास 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होगा और 20 नवंबर 2026 देवउठनी एकादशी पर समाप्‍त होगा. देखिए चातुर्मास के 4 महीनों के सभी व्रत-त्‍योहार की लिस्‍ट. 

चातुर्मास 2026 व्रत-त्‍योहार लिस्‍ट 

चातुर्मास का आरंभ 25 जुलाई 2026 - देवशयनी एकादशी 
गुरु पूर्णिमा - 29 जुलाई 2026 
सावन मास आरंभ - 30 जुलाई 2026 
कामिका एकादशी - 9 अगस्‍त 2026 
सावन शिवरात्रि - 12 अगस्‍त 2026 
हरियाली तीज - 15 अगस्‍त 2026 
नागपंचमी - 17 अगस्‍त 2026 
पुत्रदा एकादशी - 23 अगस्‍त 2026
रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा - 28 अगस्त 2026 (सावन महीना समाप्‍त) 
कजरी तीज - 31 अगस्‍त 2025 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर तेल चढ़ाते समय न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा शनिदेव का आशीर्वाद, तेल दान का नियम भी जानें

जन्‍माष्‍टमी - 4 सितंबर 2026
अजा एकादशी - 7 सितंबर 2026 
गणेश चतुर्थी (गणेश स्‍थापना) - 14 सितंबर 2026
गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी - 25 सितंबर 2026
शारदीय नवरात्रि -  11 अक्‍टूबर 2026 से प्रारंभ 
नवरात्रि नवमी - 19 अक्‍टूबर 2026 
दशहरा - 20 अक्‍टूबर 2026
पापकुंशा एकादशी - 22 अक्‍टूबर 2026 
करवा चौथ - 29 अक्‍टूबर 2026 

(यह भी पढ़ें: शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 8 मई से खुलेंगे 4 राशियों के लिए धन कमाने के नए रास्‍ते, पार्टनर आएगा करीब)

रमा एकादशी - 5 नवंबर 2026 
धन तेरस - 6 नवंबर 2026 
नरक चतुर्दशी - 8 नवंबर 2026 (दिवाली की तारीख कुछ पंचांग में 8 नवंबर भी दी गई है)  
दिवाली - 9 नवंबर 2026 
गोवर्धन पूजा - 10 नवंबर 2026
भाई दूज - 11 नवंबर 2026
छठ पूजा - 15 नवंबर 2026
देवउठनी एकादशी - 20 नवंबर 2026

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

chaturmas 2026

Trending news

242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट
ahmedabad plane crash
242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट
कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, फिर प्यार के आगे हार गईं सामाजिक बंदिशें!
jailer
कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, फिर प्यार के आगे हार गईं सामाजिक बंदिशें!
अपने घर में 'आटा' नहीं, भारत के डाटा पर ज्ञान! बंगाल में BJP की जीत से PAK में मातम
West Bengal Election 2026
अपने घर में 'आटा' नहीं, भारत के डाटा पर ज्ञान! बंगाल में BJP की जीत से PAK में मातम
‘युद्ध नशेड़ियों विरुद्ध’ अभियान का असर, कपूरथला में ड्रग्स माफिया पर कसा शिकंजा
Punjab
‘युद्ध नशेड़ियों विरुद्ध’ अभियान का असर, कपूरथला में ड्रग्स माफिया पर कसा शिकंजा
ब्रह्मोस के बाद 'TARA' का जलवा: DRDO की ग्लाइड किट ने भरी उड़ान, IAF को मिली नई ताकत
DRDO
ब्रह्मोस के बाद 'TARA' का जलवा: DRDO की ग्लाइड किट ने भरी उड़ान, IAF को मिली नई ताकत
NDA से बाहर हो सकती है AIADMK, तमिलनाडु में BJP को बड़ा झटका
Tamil Nadu
NDA से बाहर हो सकती है AIADMK, तमिलनाडु में BJP को बड़ा झटका
केरल कांग्रेस ने कहा-आलाकमान तय करे CM का नाम, थरूर ने खरगे से मिलकर चौंकाया
kerala election 2026
केरल कांग्रेस ने कहा-आलाकमान तय करे CM का नाम, थरूर ने खरगे से मिलकर चौंकाया
चेतना को रोका न जा सका..सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ से पहले PM मोदी ने दिया मैसेज
PM Modi
चेतना को रोका न जा सका..सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ से पहले PM मोदी ने दिया मैसेज
ममता की सरकार जाते ही क्यों चर्चा में आ गई लाल ईंटों वाली वो इमारत?
kolkata
ममता की सरकार जाते ही क्यों चर्चा में आ गई लाल ईंटों वाली वो इमारत?
BJP लीडर खुशबू सुंदर ने थलापति विजय को बताया CM! सपोर्ट कर बोलीं- ‘लोगों ने चुना...’
thalapathy vijay
BJP लीडर खुशबू सुंदर ने थलापति विजय को बताया CM! सपोर्ट कर बोलीं- ‘लोगों ने चुना...’