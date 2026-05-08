Chaturmas in 2026: चातुर्मास के 4 महीने बहुत खास होते हैं. इस समय में पूजा-पाठ की प्रमुखता बढ़ जाती है, मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. साथ ही हर दूसरे दिन व्रत-त्योहार पड़ता है. यहां देखें इस साल के चातुर्मास के व्रत-त्योहार की लिस्ट.
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Devshayani Ekadashi 2026 Date: चातुर्मास देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है. इन 4 महीनों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, शारदीय नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे बड़े त्योहार पड़ेंगे. साथ ही सावन महीना भी आएगा.
इस साल चातुर्मास 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होगा और 20 नवंबर 2026 देवउठनी एकादशी पर समाप्त होगा. देखिए चातुर्मास के 4 महीनों के सभी व्रत-त्योहार की लिस्ट.
चातुर्मास का आरंभ 25 जुलाई 2026 - देवशयनी एकादशी
गुरु पूर्णिमा - 29 जुलाई 2026
सावन मास आरंभ - 30 जुलाई 2026
कामिका एकादशी - 9 अगस्त 2026
सावन शिवरात्रि - 12 अगस्त 2026
हरियाली तीज - 15 अगस्त 2026
नागपंचमी - 17 अगस्त 2026
पुत्रदा एकादशी - 23 अगस्त 2026
रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा - 28 अगस्त 2026 (सावन महीना समाप्त)
कजरी तीज - 31 अगस्त 2025
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जन्माष्टमी - 4 सितंबर 2026
अजा एकादशी - 7 सितंबर 2026
गणेश चतुर्थी (गणेश स्थापना) - 14 सितंबर 2026
गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी - 25 सितंबर 2026
शारदीय नवरात्रि - 11 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ
नवरात्रि नवमी - 19 अक्टूबर 2026
दशहरा - 20 अक्टूबर 2026
पापकुंशा एकादशी - 22 अक्टूबर 2026
करवा चौथ - 29 अक्टूबर 2026
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रमा एकादशी - 5 नवंबर 2026
धन तेरस - 6 नवंबर 2026
नरक चतुर्दशी - 8 नवंबर 2026 (दिवाली की तारीख कुछ पंचांग में 8 नवंबर भी दी गई है)
दिवाली - 9 नवंबर 2026
गोवर्धन पूजा - 10 नवंबर 2026
भाई दूज - 11 नवंबर 2026
छठ पूजा - 15 नवंबर 2026
देवउठनी एकादशी - 20 नवंबर 2026
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)