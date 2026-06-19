Chaturmas 2026: चातुर्मास हर साल आता है. यह चार महीनों का समय केवल पूजा पाठ के लिए नहीं होता है. यह एक बेहतरीन अवसर है हम सब को अपनी जिंदगी में थोड़ा ठहराव लाने का. यह समय गहराई से सोचने का समय है. इस दौरान अपने आप से एक सवाल पूछना है की जो मैं कर रहा हूं, क्या उससे मैं सच में खुश हूं.
इस साल चातुर्मास 25 जुलाई 2026 से शुरू होगा और इसका अंत 20 नवंबर 2026 को होगा. यह साल चातुर्मास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल माना जा रहा है. एस्ट्रोकपूर के संस्थापक प्रशांत कपूर के अनुसार, हम जिस दुविधा से इस साल गुज़र रहे हैं उसमें चातुर्मास अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का एक अहम समय है. आने वाले समय में इंसान पैसे से नहीं बल्कि अपने मन से कमजोर होगा. इसलिए हर इंसान को चातुर्मास के अवसर पर अपनी अंदर की शक्ति को मजबूत करना है.
सनातन धर्म के नियमों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के समय को ही चातुर्मास कहते हैं.
इस चार महीने के दौरान ऐसा माना जाता है की भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं. इसी वजह से साधु संत भी इस दौरान यात्राएं बंद कर देते हैं और कम से कम यात्रा करते हैं. लेकिन अगर हम इसे धार्मिक तरीक़े से ना समझकर व्यावहारिक रूप से समझें, तो हमें समझ आता है की इस दौरान भारी बारिश होती है. इस मौके पर इंसान को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए. प्रकृति की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है. और हमारा शरीर भी जल्दी थकने लगता है. इसलिए यह एक सुनहरा मौका है ख़ुद के मन को संतुलित और शांत रखने का.
साल 2026 शुरू से ही हर तरफ से एक बड़ा उलझन भरा साल रहा है. हर तरफ महंगाई, युद्ध और भीषण गर्मी का माहौल बन गया है. प्रशांत कपूर ने भी कई बार इस बात की जिक्र किया है की आने वाला समय और कठिन होने वाला है. आने वाले दिनों में नौकरियां जा सकती हैं, पानी की भारी कमी हो सकती है और इंसान बहुत परेशान हो सकता है. ऐसे मुश्किल समय में अपने मन को शांत रखने के लिए चातुर्मास का पूरा लाभ उठाना चाहिए. पुराने समय में लोग इस दौरान बहुत ही सादा खाना खाते थे और सादगी से अपना जीवन चलाते थे. पर अब मोबाइल फोन ने और तेजी से बढ़ती हुई तकनीकियों ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को बेचैन कर रखा है. इस बेचैनी का एकमात्र इलाज है कि सादगी से अपने जीवन को चलाइए और सिर्फ अपने काम में ध्यान लगाइए.
प्रशांत कपूर इन नीचे दिए गए उपायों के बारे में विस्तार से बताते हैं. सुबह की शुरुआत एकदम शांत मन से करें. सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन ना देखें. कम से कम दस से 15 मिनट आराम से ध्यान में बैठ जाएं.
हमेशा सात्विक और सादा भोजन ही करें. यह सादा भोजन आपके शरीर और मन दोनों को शीतलता प्रदान करता. चार महीने के चातुर्मास के दौरान गुरुवार और एकादशी के दिन व्रत रखने का प्रयास करें. पीले कपड़े किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दें.
घर में रोज शाम को घी का दीया जलाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति आती है. तुलसी में रोज जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं. इस कार्य को करने से आप सीधे प्रकृति से जुड़ सकते हैं. खुद की इंद्रियों पर नियंत्रण करना और गुस्सा कम करना सबसे बड़ा उपाय है. कम बोलना और जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करना भी इस समय बहुत ज़रूरी है.
चातुर्मास के समय ऊपर दिए गए नियमों को मानने से लोगों के मन में स्थिरता आएगी. और व्यक्ति हर छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर देगा. चातुर्मास असल में आत्म चिंतन का समय है. ऐसे समय पर इंसान को फालतू की भागदौड़ में नहीं बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने में समय व्यतीत करना चाहिए.
बारिश के मौसम में स्वास्थ्य भी बहुत जल्दी खराब होता है. सादा खाना खाने से आपका स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक रहेगा. ये सारे नियम नियमपूर्वक करने से जीवन में अनुशासन बढ़ेगा. इसके साथ ही आपके रिश्तों में भी सुधार आएगा क्योंकि इंसान अपने आपको बेहतर समझने लगेगा. मन की नकारात्मक सोच पूरी तरह कम हो जाएगी और इंसान सकारात्मकता की तरफ बढ़ेगा जिससे समाज भी सुधरेगा.
दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ज़रूरत है अपने मन को शांत करने की. लोग बिना सोचे समझे भागते रहेंगे पर उनके अंदर का मन हमेशा ख़ाली होता रहेगा. प्रशांत कपूर ने बिल्कुल सही कहा है, “आगे वही बढ़ सकता है जिसके अंदर का मन पूरी तरह स्थिर हो.” और चातुर्मास का मुख्य संदेश भी यही है की जरा ठहरो, अपने मन को समझो और फिर आगे बढ़ो.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)