साल 2026 शुरू से ही हर तरफ से एक बड़ा उलझन भरा साल रहा है. हर तरफ महंगाई, युद्ध और भीषण गर्मी का माहौल बन गया है. प्रशांत कपूर ने भी कई बार इस बात की जिक्र किया है की आने वाला समय और कठिन होने वाला है. आने वाले दिनों में नौकरियां जा सकती हैं, पानी की भारी कमी हो सकती है और इंसान बहुत परेशान हो सकता है. ऐसे मुश्किल समय में अपने मन को शांत रखने के लिए चातुर्मास का पूरा लाभ उठाना चाहिए. पुराने समय में लोग इस दौरान बहुत ही सादा खाना खाते थे और सादगी से अपना जीवन चलाते थे. पर अब मोबाइल फोन ने और तेजी से बढ़ती हुई तकनीकियों ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को बेचैन कर रखा है. इस बेचैनी का एकमात्र इलाज है कि सादगी से अपने जीवन को चलाइए और सिर्फ अपने काम में ध्यान लगाइए.