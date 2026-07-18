/Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करें और क्या नहीं? चाहिए भगवान की विशेष कृपा तो नियमों के पालन में न करें कोताही

चातुर्मास में विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार से लेकर गृह प्रवेश जैसे कार्य न करें. पलंग पर न सोएं और झूठ न बोलें. चातुर्मास में तेल से बनी चीजों का सेवन करना वर्जित होता है. दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन से लेकर पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए. नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई और सुपारी से परहेज करना चाहिए. मांस और मदिरा का सेवन न करें. सावन में पत्तेदार सब्जियां खाना वर्जित होता है. चातुर्मास में कटु वाणी न बोलें. चार महीनों में क्रोध और अहंकार से बचना सही होता है. मांस, मदिरा जैसी तामसिक भोजन न करें. नीले और काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करें.