/Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करें और क्या नहीं? चाहिए भगवान की विशेष कृपा तो नियमों के पालन में न करें कोताही

Chaturmas 2025 Rules: चातुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू होता है और इस तरह इस साल 25 जुलाई 2026 से चतुर्मास शुरू हो जाएगा. इसी दिन देवशयनी एकादशी पड़ रही है. इसी तिथि से क्षीर सागर में चार माह के लिए विष्णुजी योग निद्रा में चले जाएंगी. चातुर्मास के चार महीनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है. इससे जीवन की समस्याओं का अंत तो होता ही है साथ ही जीवन में स्थायित्व आता है और मन शांत होता है.
चातुर्मास का आरंभ होते ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं. इस चार माह में कुछ कार्यों को करने वर्जित होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि चातुर्मास में क्या करें और क्या नहीं. चातुर्मास के नियम क्या हैं.
इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। वैसे साधुओं के नियम कड़े होते हैं। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। एक समय ही उत्तम भोजन ग्रहण करना चाहिए।
चातुर्मास में विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार से लेकर गृह प्रवेश जैसे कार्य न करें. पलंग पर न सोएं और झूठ न बोलें. चातुर्मास में तेल से बनी चीजों का सेवन करना वर्जित होता है. दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन से लेकर पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए. नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई और सुपारी से परहेज करना चाहिए. मांस और मदिरा का सेवन न करें. सावन में पत्तेदार सब्जियां खाना वर्जित होता है. चातुर्मास में कटु वाणी न बोलें. चार महीनों में क्रोध और अहंकार से बचना सही होता है. मांस, मदिरा जैसी तामसिक भोजन न करें. नीले और काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करें.
इन चार महीनों में पूजा-पाठ और दान करें.
चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें और फर्श पर सोएं.
चातुर्मास में सात्विक भोजन करें और इष्टदेव की पूजा करें.
चातुर्मास में सुबह जल्दी उठें और स्नानादि कर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें.
चातुर्मास में नियमित रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
चातुर्मास में अन्न, वस्त्र, दीप और छाया दान करना अति उत्तम माना जाता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)