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Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करें और क्या नहीं? चाहिए भगवान की विशेष कृपा तो नियमों के पालन में न करें कोताही

Dos and Don'ts Of Chaturmas 2026: इस साल का चातुर्मास जल्दी ही शुरू होने वाला है. ऐसे में यह जान लेना चाहिए कि इन 4 माह में किन नियमों का पालन करें, क्या करें और क्या न करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 18, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:32 PM IST
Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करें और क्या नहीं? चाहिए भगवान की विशेष कृपा तो नियमों के पालन में न करें कोताही
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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