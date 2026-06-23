चातुर्मास 2026: चातुर्मास हर साल आता है. ये चार महीने केवल पूजा पाठ के लिए नहीं होते हैं बल्कि यह एक अवसर है अपनी जिदगी में थोड़ा ठहराव लाने का. यह समय सोचने का है. इस साल चातुर्मास 25 जुलाई 2026 से शुरू होगा और इसका अंत 20 नवंबर 2026 को होगा. यह साल चातुर्मास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. हम जिस दुविधा से इस साल गुजर रहे हैं चतुर्मास एक अहम समय है अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का. आने वाले समय में इंसान पैसे से नहीं बल्कि मन से कमजोर होगा इसलिए इंसान को चातुर्मास के अवसर पर अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाना है.
सनातन धर्म के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के समय को चातुर्मास कहते हैं. इन चार महीने के दौरान भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं. इसी वजह से साधु संत भी इस दौरान कम यात्रा करते हैं. लेकिन अगर हम इसे धार्मिक तरीके से न समझकर व्यावहारिक रूप से देखें तो इस दौरान बारिश होती है, इस मौके पर इंसान को ज्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी चाहिए. प्रकृति धीमी हो जाति है और शरीर भी थकने लगता है. इसलिए यह एक सुनहरा मौका है खुद के मन को संतुलित रखने का.
यह साल यानी 2026 एक उलझन भरा साल रहा है. हर तरफ महंगाई युद्ध और भीषण गर्मी का माहौल बन गया है. आने वाला समय और कठिन हो सकता है. नौकरियां जाएंगी, पानी की कमी हो सकती है और इंसान बहुत परेशान हो सकता है. ऐसे समय में अपने मन को शांत रखने के लिए चातुर्मास का पूरा लाभ उठाना चाहिए. इस दौरान पुराने समय में लोग सादा खाना खाते थे और सादगी से अपना जीवन चलते थे पर अब मोबाइल फोन ने और तेजी से बढ़ती हुई तकनीकियों ने बच्चों से लेकर बूढ़े तक को बेचैन किया हुआ है. इस बेचैनी का इलाज है कि सदगी से अपनी जीवन को चलाएं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाएं.
सुबह की शुरुआत शांत मन से करें. सुबह उठते ही सब से पहले मोबाइल न देखें. दस से 15 मिनट ध्यान में बैठ जाएं.
सात्विक भोजन करें. यह सादा भोजन आपके शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है.
चार महीने के चातुर्मास के दौरान गुरुवार और एकादशी के दिन व्रत रखें. पीले कपड़े दान करें.
घर में रोज घी का दीया चलाएं. इससे घर में सकारात्मक शक्ति आती है.
तुलसी में जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के नीचे दीया चलाएं. इस कार्य से आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं.
खुद पर नियंत्रण करना और गुस्सा कम करना एक बहुत बड़ा उपाय है. कम बोलना और जरूरत से ज्यादा खर्च न करना भी जरूरी है.
चातुर्मास के समय ये उपाय करने और नियमों का पालन करने से मन में स्थिरता आती है. छोटी बातों पर परेशान होना कम होगा.
चतुर्मास आत्मचिंतन का समय है. इंसान भागदौड़ में नहीं बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने में समय व्यतीत करने का है.
बारिश के मौसम में स्वास्थ्य भी खराब होता है. सादा खाना खाने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा.
ये सारे नियम करने से अनुशासन बढ़ेगा और रिश्तों में सुधार आएगा क्योंकि इंसान अपने आपको बेहतर समझने लगेगा.
नकारात्मक सोच कम हो जाएगी और इंसान सकारात्मकता की तरफ बढ़ेगा जिससे समाज भी सुधरेगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)