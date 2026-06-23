यह साल यानी 2026 एक उलझन भरा साल रहा है. हर तरफ महंगाई युद्ध और भीषण गर्मी का माहौल बन गया है. आने वाला समय और कठिन हो सकता है. नौकरियां जाएंगी, पानी की कमी हो सकती है और इंसान बहुत परेशान हो सकता है. ऐसे समय में अपने मन को शांत रखने के लिए चातुर्मास का पूरा लाभ उठाना चाहिए. इस दौरान पुराने समय में लोग सादा खाना खाते थे और सादगी से अपना जीवन चलते थे पर अब मोबाइल फोन ने और तेजी से बढ़ती हुई तकनीकियों ने बच्चों से लेकर बूढ़े तक को बेचैन किया हुआ है. इस बेचैनी का इलाज है कि सदगी से अपनी जीवन को चलाएं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाएं.