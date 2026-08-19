/चातुर्मास में चमकेगी किस्मत! आज ही लगाएं और पूजें ये 5 पौधे, भगवान विष्णु खोल देंगे खुशियों के द्वार!

चातुर्मास का पवित्र समय चल रहा है. इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं. भले ही इस समय शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है, लेकिन भक्ति और साधना के लिए ये समय सबसे बेस्ट माना जाता है. चातुर्मास में पूजा-पाठ के साथ-साथ पेड़-पौधों की सेवा का भी खास महत्व होता है.
बारिश के मौसम में नेचर खिल उठती है. शास्त्रों में माना गया है कि इस दौरान कुछ खास पौधों की पूजा और सेवा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है. इस स्टोरी में चातुर्मास के दौरान पूजे जाने वाले 5 बेहद शुभ पौधों के बारे में के बारे में डिटेल से जानेंगे.
हिंदू धर्म में केले के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है. इसका सीधा संबंध भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति से जोड़ा जाता है. चातुर्मास में विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं, इसलिए इस समय केले के पौधे की सेवा करना बहुत शुभ फल देता है.
गुरुवार के दिन केले के पेड़ के पास दीपक जलाना चाहिए. इसके सामने बैठकर विष्णु मंत्रों का जाप करने से घर में खुशहाली आती है. पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियां भी धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं.
तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप और श्री हरि की सबसे प्रिय माना जाता है. चातुर्मास के महीनों में तुलसी पूजन का फल कई गुना बढ़ जाता है. रोज सुबह तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए.
शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना बेहद शुभ होता है. इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है. लगातार रूप से तुलसी की देखरेख करने से घर में धन-धान्य और सुख-शांति बनी रहती है.
आयुर्वेद और धर्म दोनों में ही आंवले के पेड़ को अमृत तुल्य माना गया है. वैष्णव परंपरा में आंवले के पौधे का संबंध सीधे भगवान विष्णु से है. चातुर्मास के दौरान आंवले के पेड़ को जल चढ़ाना और प्रणाम करना बहुत पुण्य का काम होता है.
इसकी सेवा करने से व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है. अगर संभव हो तो इस मौसम में आंवले का नया पौधा लगाना चाहिए. पर्यावरण और धर्म दोनों ही लिहाज से ये बहुत अच्छा काम है.
शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेवों के साथ सभी देवी-देवताओं का निवास होता है. चातुर्मास में पीपल की पूजा करने से जाने-अनजाने में हुए पापों का नाश होता है.
इस दौरान पीपल के वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाना चाहिए. शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से मानसिक शांति मिलती है. इसके अलावा पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसकी सेवा करने से प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है.
बरगद के पेड़ को हमारे धर्म में अक्षय वट कहा गया है. यह पेड़ स्थिरता, मजबूती और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है. चातुर्मास में बरगद के पेड़ की पूजा करने से परिवार में वंश वृद्धि होती है.
संतान सुख की कामना करने वाले लोगों के लिए इसकी पूजा बहुत फलदायी मानी गई है. बरगद की सेवा करने से जीवन में ठहराव आता है और बिगड़े काम बनने लगते हैं. इस समय बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करना और जल चढ़ाना बेहद उत्तम होता है.
धार्मिक मान्यताओं से परे चातुर्मास का समय प्रकृति के सबसे करीब आने का मौका होता है. बारिश के मौसम में पेड़-पौधे तेजी से बड़े होते हैं. ऐसे में सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि नए पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना भी बहुत बड़ा धर्म है.
चातुर्मास में हरी-भरी प्रकृति का ध्यान रखने से मन को असीम शांति मिलती है. ईश्वर की सच्ची भक्ति यही है कि हम उनकी बनाई इस खूबसूरत कुदरत को संभालकर रखें.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक ग्रंथों और लोक परंपराओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों तक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जानकारी पहुंचाना है. किसी भी नियम, व्रत या उपाय को अपनाने से पहले अपने विवेक का प्रयोग करें या किसी योग्य पंडित से सलाह लें.