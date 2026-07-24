/चातुर्मास में क्या-क्या खाना वर्जित? जानें 4 महीनों की पूरी माहवार लिस्ट

भगवान विष्णु के पाताललोक में आराम करने के समय को चातुर्मास कहा जाता है. श्रीहरि विष्णु के शयनकाल के ये 4 महीने जप-तप, पूजा-पाठ के लिए बहुत खास होते हैं. इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, साथ ही कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है.
चातुर्मास के 4 महीनों के लिए हिंदू धर्म-शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं, जिसमें खानपान से जुड़े नियम शामिल हैं. इन नियमों का पालन करने से ही चातुर्मास में किए गए पूजा-पाठ, व्रत, उपाय का पूरा पुण्य मिलता है.
वैसे तो चातुर्मास के 4 महीनों में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है. शहद और गुड़ का सेवन भी चौमासे में नहीं करना चाहिए. इसके अलावा भी 4 महीनों में हर महीने के खानपान के कुछ अलग नियम भी हैं. जानिए चारों महीने में वर्जित खाद्य पदार्थों की लिस्ट
चातुर्मास का पहला महीना (सावन): सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए.
चातुर्मास का दूसरा महीना (भाद्रपद): भाद्रपद में दही और दही से बनी चीजें वर्जित हैं.
चातुर्मास का तीसरा महीना (अश्विन): अश्विन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए.
चातुर्मास का चौथा महीना (कार्तिक): कार्तिक महीने में उड़द की दाल और बैंगन जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.
चातुर्मास में निषिद्ध बताई गई चीजों का सेवन न करना और खानपान के इन नियमों का पालन करना धार्मिक दृष्टि से तो अहम है ही, आयुर्वेद की नजर से भी विशेष है. आयुर्वेद में मौसम के अनुसार हर महीने में कुछ चीजों का सेवन करने की मनाही की गई है. उसके अनुसार भी चातुर्मास यानी कि बारिश के मौसम में शरीर की इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) कम होती है.
लिहाजा इस दौरान गरिष्ठ, तली-भुनी चीजें नहीं खाना चाहिए. वहीं भाद्रपद में दही और अश्विन में दूध के सेवन से बचना चाहिए, वरना शरीर में वात-पित्त और कप का संतुलन बिगड़ जाता है. साथ ही आयुर्वेद में चौमासे में पत्तेदार सब्जियां खाने की भी मनाही की गई है.
(Disclaimer- चातुर्मास में खान-पान से जुड़े नियम विभिन्न धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और क्षेत्रीय आचार-विचार पर आधारित हैं. अलग-अलग संप्रदायों और परिवारों में इन नियमों में कुछ अंतर हो सकता है. यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दी गई है. किसी भी विशेष आहार या स्वास्थ्य संबंधी निर्णय के लिए योग्य चिकित्सक या विशेषज्ञ की सलाह लें.)