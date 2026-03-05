Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं. मार्च में संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, जानिए.
Chaturthi 2026 March: मार्च महीने में 2 चतुर्थी तिथि पड़ रही हैं. पहली भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी और दूसरी विनायक चतुर्थी. ये दोनों चैत्र मास की चतुर्थी हैं. 4 मार्च से चैत्र मास शुरू हो गया है, जो 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. इस दौरान 2 चतुर्थी तिथि पड़ेंगी. प्रथमपूज्य भगवान गणेश को समर्पित चतुर्थी तिथि का व्रत करने से सारी विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. संतान सुख मिलता है.
चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि को 'भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी' कहते हैं. पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ रही है. ऐसे में चतुर्थी 6 मार्च को रखा जाएगा या 7 मार्च को, जानिए.
पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 मार्च, शुक्रवार को शाम 7 बजकर 53 मिनट से होगी और 7 मार्च, शनिवार को शाम 7 बजकर 17 मिनट पर समाप्त होगी. दरअसल, संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि होना अनिवार्य है क्योंकि यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है. चूंकि चतुर्थी का चंद्रोदय समय 6 मार्च की रात पड़ रहा है इसलिए चतुर्थी तिथि 6 मार्च को मानी जाएगी.
पंचांग के अनुसार 6 मार्च को भालचंद्र सकंष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रात 9 बजकर 31 मिनट रहेगा. चतुर्थी तिथि की शाम को भगवान गणेश को भोग लगाएं, दीपक जलाएं, आरती करें. चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देव को अर्घ्य दें. इसके बाद व्रत का पारण करें.
भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इस दिन पूजा में लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना अच्छा होता है. इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करके चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं. फिर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. गणेश जी को हल्दी, रोली, अक्षत से तिलक लगाएं. दीपक जलाएं. फूल, माला अर्पित करें. दूर्बा, मोदक, लड्डुओं का भोग लगाएं. पूजा के दौरान "ॐ भालचंद्राय नमः" मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें और संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का पाठ करें. आखिर में गणेश जी की कपूर से आरती करें. शाम को फिर से गणेश जी को भोग लगाएं. दीपक जलाएं, आरती करें और चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देव को अर्घ्य दें. फिर प्रसाद और सात्विक भोजन से चतुर्थी व्रत का पारण करें.
