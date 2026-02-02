Advertisement
Chaturthi kab Hai : फाल्‍गुन महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी द्विजप्रिय संकष्‍टी चतुर्थी है, जिसका व्रत रखने और गणेश जी की पूजा करने से बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है. यह चतुर्थी कब है और इसकी कहानी क्‍या है, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 02, 2026, 07:13 AM IST
Dwijapriya Sankashti 2026 Vrat Katha : हर महीने में 2 बार चतुर्थी व्रत रखा जाता है. इसमें कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्‍टी चतुर्थी और शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं. फरवरी में पहला चतुर्थी व्रत द्विजप्रिय संकष्‍टी चतुर्थी का रखा जाएगा. यह फाल्‍गुन मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है. जानिए फरवरी में द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कब है और इसकी व्रत कथा. 

फरवरी 2026 में द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कब है? 

पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह की चतुर्थी तिथि 4 व 5 फरवरी 2026 की मध्‍यरात्रि 12:09 बजे प्रारंभ होगी और 5 व 6 फरवरी की मध्‍यरात्रि 12:22 बजे समाप्‍त होगी. चूंकि चतुर्थी का चंद्रोदय 5 फरवरी की रात को होगा, लिहाजा 5 फरवरी 2026 को चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. 4 फरवरी को संकष्‍टी चतुर्थी का चंद्रोदय समय रात 9 बजकर 50 मिनट है. 

मान्‍यता है कि इस चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के द्विजप्रिय गणेश स्वरूप की पूजा-अर्चना की जाती है. ऐसा करने से सारे संकट, बाधाएं दूर हो जाते हैं. सुख-सौभाग्य बढ़ता है. 

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा 

वैसे तो द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की कई पौराणिक कथाएं हैं लेकिन इनमें से एक कथा काफी प्रचलित है. यह कहानी बेहद रोचक भी है. इसके अनुसार एक बार भगवान शिव और पार्वती चौपड़ खेल रहे थे, लेकिन उस समय वहां और कोई भी नहीं था. जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके. तब भगवान शिव और माता पार्वती ने मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें जान डाल दी. फिर उस मूर्ति से बने बालक को आज्ञा दी कि वह चौपड़ के खेल में हार-जीत का फैसला करे. 

इसके बाद शिव-पार्वती के बीच फिर से खेल शुरू हुआ. हर बार माता पार्वती भगवान शिव को हरा रही थीं, लेकिन एक बार बालक ने गलती से भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया. इस गलती को देख माता पार्वती क्रोधित हो गई. उन्होंने गुस्से में आकर बालक को लंगड़ा होने का श्राप दिया. इसके बाद बालक ने अपनी गलती की माफी मांगी, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि मैं इस श्राप को अब वापस नहीं ले सकती. तब इस श्राप को खत्म करने के लिए बालक ने देवी से उपाय जाना.

देवी ने उपाय में बताया कि फाल्गुन महीने की संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की सच्चे मन से पूजा और व्रत करो. इससे वह श्राप मुक्‍त हो जाएगा. तब उस बालक ने फाल्गुन महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया गणेश जी की पूजा की और वह ठीक हो गया. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

