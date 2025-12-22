चतुर्थी कब है, 23 या 24 दिसंबर? साल की आखिरी चतुर्थी पर बना अद्भुत योग दिलाएगा गणेशजी की दोगुनी कृपा

Advertisement
Vinayaka Chaturthi 2025 Date: साल 2025 की आखिरी चतुर्थी बेहद खास है. यह पौष मास के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी है. यह विनायक चतुर्थी एक अद्भुत योग में बन रही है, जिससे इस दिन की गई गणेश जी की पूजा का दोगुना फल मिलेगा. 

Dec 22, 2025
Chaturthi December 2025 Date: दिसंबर महीने की दूसरी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी साल 2025 की आखिरी चतुर्थी है. इस विनायक चतुर्थी को विघ्नेश्वर चतुर्थी कहते हैं. इस चतुर्थी पर पंचक और भद्रा का साया रहेगा. साथ ही इस चतुर्थी पर एक शुभ योग भी बन रहा है. जानिए गणेश चतुर्थी कब है और इस दिन क्‍या शुभ योग बन रहा है? 

दिसंबर 2026 में विनायक चतुर्थी कब? 

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल की अंतिम विनायक चतुर्थी यानी कि पौष शुक्ल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 23 दिसंबर 2025 को दोपहर में 12 बजकर 12 मिनट से होगी और इसका समापन 24 दिसंबर 2025 को दोपहर में 1 बजकर 11 मिनट पर होगा. उदयातिथि के आधार पर दिसंबर की विनायक चतुर्थी का व्रत 24 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा. 

इस दिन विनायक चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त दिन में 11 बजकर 19 मिनट से दोपहर 1 बजकर 11 मिनट तक है. यानी कि गणेश जी की पूजा के करीब 1 घंटे 50 मिनट का मुहूर्त मिलेगा. 

चतुर्थी के दिन पंचक और भद्रा 

इस बार चतुर्थी के दिन पंचक और भद्रा काल रहेगा. 24 दिसंबर से ही पंचक शुरू हो रहे हैं. साथ ही भद्रा का प्रारंभ सुबह 07:11 बजे से होगा, जो कि दोपहर 01:11 बजे तक रहेगी. हालांकि भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जिससे उसका असर पूजा-पाठ पर नहीं होगा. वहीं विनायक चतुर्थी के दिन राहुकाल दोपहर में 12:21 बजे से 01:38 बजे तक रहेगी. 

बुधवार को विनायक चतुर्थी 

बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है और चतुर्थी व्रत भी गणपति बप्‍पा के लिए रखा जाता है. इस तरह यह चतुर्थी व्रत करने से बुधवार व्रत का भी फल मिलेगा. चतुर्थी के दिन व्रत रखने और गणेश जी की पूजा करने से जीवन में शुभता बढ़ती है. संकट दूर होते हैं और काम सफल होते हैं. इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना झूठा कलंक लगता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

